Septiembre suele ser un mes relativamente malo para todos los que tienen que volver a trabajar porque se les han agotado las vacaciones. No obstante, este mal trago de regresar a la rutina puede ser menos amargo si resultas ganador del Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 de Lotería Nacional de la mano de Loterías y Apuestas del Estado.

Dicho sorteo tendrá lugar el próximo sábado 6 de septiembre en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid. Dado su carácter de extraordinario, el número de premios aumenta y consecuentemente su duración hasta que los niños de San Ildefonso canten todos los números agraciados. Así, se estima que sobre las 13:20-13:30 horas de la fecha señalada ya podrás comprobar los resultados en la retransmisión en directo que realizaremos en el HuffPost.

El precio es de 15 euros cada décimo para dicho sorteo, el cual lo puedes adquirir tanto en la web de Loterías y Apuestas del Estado como acudiendo a cualquier administración oficial de la sociedad repartidas por toda la geografía española.

Lista de premios del Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 de Lotería Nacional

La cantidad destinada a premios en el Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 de Lotería Nacional es de 105.000.000 euros, si bien estos son los más reseñables:

Primer premio de 1,5 millones de euros a la serie, 150.000 euros al décimo

de 1,5 millones de euros a la serie, 150.000 euros al décimo Segundo premio de 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo

de 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo Tercer premio de 150.000 euros a la serie, 15.000 euros al décimo

de 150.000 euros a la serie, 15.000 euros al décimo Premios a las cinco cifras de 75.000 euros a la serie, 7.500 euros al décimo

de 75.000 euros a la serie, 7.500 euros al décimo Anterior y posterior al primer premio: 21.000 euros a la serie, 2.100 euros al décimo

21.000 euros a la serie, 2.100 euros al décimo Anterior y posterior al segundo premio : 12.000 euros a la serie, 1.200 euros al décimo

: 12.000 euros a la serie, 1.200 euros al décimo Anterior y posterior al tercer premio: 6.225 euros a la serie, 622,5 euros al décimo

6.225 euros a la serie, 622,5 euros al décimo Terminaciones de cuatro cifras : 3.750 euros a la serie, 375 euros al décimo

: 3.750 euros a la serie, 375 euros al décimo Terminaciones de tres cifras : 750 euros a la serie, 75 euros al décimo

: 750 euros a la serie, 75 euros al décimo Terminaciones de dos cifras: 300 euros a la serie, 30 euros al décimo

300 euros a la serie, 30 euros al décimo Reintegros: 15 euros por décimo

De ser el ganador de cualquiera de los premios, que sepas que tienes 90 días para cobrarlos a partir de la fecha posterior a la celebración del sorteo, es decir, del domingo 7 de septiembre. Ojo con que se te pase porque el décimo se declarará nulo.