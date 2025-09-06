Resultado del Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 de Lotería Nacional
Comprueba los números premiados en el Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 de Lotería Nacional.
Poco queda para conocer los resultados del Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 de Lotería Nacional, en el que Loterías y Apuestas del Estado dará una alegría a más de uno con ese codiciado primer premio de 1,5 millones de euros a la serie, que vienen a ser 150.000 euros al décimo agraciado.
El segundo premio tampoco se queda atrás y es que son 300.000 euros a la serie los que pueden ser tuyos de resultar ganador. Por su parte, el tercer premio asciende a 150.000 euros a la serie, es decir, 15.000 euros al décimo.
Por su carácter extraordinario, este sorteo también trae 12 premios a las extracciones de cinco cifras, cada una de ellas premiada con 75.000 euros a la serie, que vienen siendo 7.500 euros al décimo. A estos se suman premios a las centenas, las aproximaciones de los grandes premios, las terminaciones de cuatro, tres y dos cifras y los reintegros, agraciados con esos 15 euros que te permitirán recuperar lo invertido.
El Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 de Lotería Nacional arrancará a las 13:00 horas (horario peninsular) de hoy sábado 6 de septiembre. Se llevará a cabo mediante el sistema de bombos múltiples. Tal y como detalla Loterías y Apuestas del Estado, la emisión consta de 10 serie de 100.000 billetes cada una a 150 euros el billete, dividido en décimos de 15 euros.
El 70% de la emisión se distribuirá en premios: 105 millones de euros. En este sentido, conviene recordar que Hacienda retiene un 20% de la cuantía de los premios que superen los 40.000 euros, por lo que de resultar ganador del primer premio del sorteo, ten en cuenta que se te aplicará este impuesto.
Nota: Los únicos resultados oficiales del Sorteo Extraordinario de Septiembre de Lotería Nacional son los que se hacen públicos en la web de Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable de cualquier fallo o falta de información que pueda haber en esta noticia.