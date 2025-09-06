Resultado del Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 de Lotería Nacional.

Poco queda para conocer los resultados del Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 de Lotería Nacional, en el que Loterías y Apuestas del Estado dará una alegría a más de uno con ese codiciado primer premio de 1,5 millones de euros a la serie, que vienen a ser 150.000 euros al décimo agraciado.

El segundo premio tampoco se queda atrás y es que son 300.000 euros a la serie los que pueden ser tuyos de resultar ganador. Por su parte, el tercer premio asciende a 150.000 euros a la serie, es decir, 15.000 euros al décimo.

Por su carácter extraordinario, este sorteo también trae 12 premios a las extracciones de cinco cifras, cada una de ellas premiada con 75.000 euros a la serie, que vienen siendo 7.500 euros al décimo. A estos se suman premios a las centenas, las aproximaciones de los grandes premios, las terminaciones de cuatro, tres y dos cifras y los reintegros, agraciados con esos 15 euros que te permitirán recuperar lo invertido.

El Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 de Lotería Nacional arrancará a las 13:00 horas (horario peninsular) de hoy sábado 6 de septiembre. Se llevará a cabo mediante el sistema de bombos múltiples. Tal y como detalla Loterías y Apuestas del Estado, la emisión consta de 10 serie de 100.000 billetes cada una a 150 euros el billete, dividido en décimos de 15 euros.

El 70% de la emisión se distribuirá en premios: 105 millones de euros. En este sentido, conviene recordar que Hacienda retiene un 20% de la cuantía de los premios que superen los 40.000 euros, por lo que de resultar ganador del primer premio del sorteo, ten en cuenta que se te aplicará este impuesto.

Nota: Los únicos resultados oficiales del Sorteo Extraordinario de Septiembre de Lotería Nacional son los que se hacen públicos en la web de Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable de cualquier fallo o falta de información que pueda haber en esta noticia.