Javier Cercas publica 'El periódico de la democracia', una historia personal de EL PAÍS

EL PAÍS celebra en 2026 su 50º aniversario, que se cumple el próximo 4 de mayo. Un día antes, el domingo 3, llegará a los quioscos de España una de las acciones conmemorativas más relevantes: el nuevo libro del escritor Javier Cercas, dedicado a la historia de este diario. Un recorrido íntimo sobre la formación del autor y a la vez una gran reflexión sobre los vínculos del periodismo, la literatura, la política y las libertades. Con el título El periódico de la democracia estará también disponible en librerías de España y varios países de América y Europa a partir del 7 de mayo.

El proyecto nació el pasado julio, cuando el director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens, se reunió con Cercas en una cafetería del Eixample barcelonés. “El lugar, que recuerdo un poco sombrío pero con buen café, lo escogió el autor de Anatomía de un instante”, ha revelado Martínez Ahrens en su newsletter del pasado martes, donde adelantó esta noticia. Ambos conversaron durante aquel encuentro sobre cómo contar la trayectoria del diario y acordaron que no fuese un texto con la mirada de un historiador, sino una historia vivida, cercana: la de Cercas como lector. El director no dudó en el enfoque: “Me pareció una excelente idea, en la medida en que la historia de EL PAÍS es también la de sus lectores. Y no solo porque ellos son los destinatarios de ese esfuerzo colectivo, sino porque a través de su juicio se establece la genuina identidad del periódico”.

Editado por el sello Random House, El periódico de la democracia, es “una historia personal de EL PAÍS”, según el propio autor. Un relato sincero e independiente que recoge las reflexiones y vivencias de Cercas: “EL PAÍS ha sido determinante en el último medio siglo de historia española y yo me siento orgulloso de haber tomado parte, como lector y como autor, en esta aventura colectiva de buen periodismo. La oportunidad de escribir la historia de EL PAÍS con total libertad me ha permitido repasar una experiencia esencial en nuestra historia democrática y que explica la sociedad que somos”. Es también un homenaje a la prensa como garante de pluralidad y libertades. “Por encima de todo es un periódico que cree que la verdad de los hechos existe, y que la misión del periodismo estriba en contarla”, escribe el autor en el libro.

Esta publicación se suma a un programa de actos conmemorativos del 50º aniversario de EL PAÍS que se alargará todo el año por España y América. Empezaron en enero en Madrid, pero ha dado ya el salto hasta Colombia con diferentes actos culturales y festivos. Durante una mesa de debate dentro del Hay Festival de Cartagena de Indias, se abordó el estado del periodismo y el director de este periódico enfatizó: “Nuestro trabajo es hacer viral la verdad”.

El aniversario continuará con otras acciones como un gran festival que se celebrará durante los primeros días de mayo en Madrid, una exposición itinerante y una serie de actividades en México y Colombia que se irán desvelando a lo largo del año, siempre con los lectores como protagonistas indiscutibles.

En España, El periódico de la democracia se podrá comprar en los quioscos a partir del 3 de mayo. A las librerías llegará el 7 de mayo. Si quiere, puede indicarnos donde prefiere reservarlo. Si es en quiosco o en librería, pulse aquí. Si prefiere online, aquí. En América el libro se distribuirá en librerías y online a partir de mayo.

