María Corina Machado, Édouard Philippe o Teresa Ribera: algunos líderes que participarán en WIP Barcelona 2025

World In Progress (WIP), el foro internacional de reflexión y diálogo sobre los grandes desafíos globales, convertirá el Palau de Congressos de Catalunya en la sede del debate geopolítico internacional los próximos 20 y 21 de octubre. Entre los primeros confirmados están líderes políticos y de pensamiento como María Corina Machado, exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela; Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA); el exprimer ministro de Francia Édouard Philippe; la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea y exministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera; Jon Finer, asesor adjunto de Seguridad Nacional durante el mandato de Joe Biden; el ministro para Asuntos Especiales y jefe de la Cancillería alemana, Wolfgang Schmidt; o el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

A esta segunda edición regresan por segundo año Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz; el exprimer ministro de Italia Matteo Renzi; Josep Borrell y Arancha González-Laya, exministros de Asuntos Exteriores de España; Shlomo Ben Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel; y Julissa Reynoso, exembajadora de Estados Unidos en España.

Estos y otros líderes abordarán cuestiones como el papel que debe desempeñar Europa en el orden mundial al tiempo que mantiene su unidad, la influencia del nuevo gobierno de Estados Unidos en este orden, las alianzas que podría construir América Latina, sus desafíos sociales y la gobernanza en la región, además de la transformación económica, la transición energética y otros grandes retos políticos y sociales.

WIP: dos jornadas y más de 20 mesas de diálogo

Para abordar los desafíos a los que se enfrenta Europa, como su unidad y liderazgo o la seguridad, durante la primera jornada intervendrá el exprimer ministro de Italia Matteo Renzi; el exprimer ministro de Francia Édouard Philippe; el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur; el exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y exministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell; o la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea y exministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera.

La mirada sobre la política exterior de Estados Unidos correrá a cargo de Jon Finer, exasesor adjunto de Seguridad Nacional del Gobierno de Joe Biden, y de Julissa Reynoso, exembajadora de EE UU en España.

Sobre los retos de América Latina, como la sostenibilidad, la inclusión, la amenaza mundial del crimen y la violencia, las posibles alianzas, etc., debatirán en distintas mesas la exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela María Corina Machado; el expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos; o el embajador de Brasil en el Reino Unido y exministro de Asuntos Exteriores, Antonio Patriota.

En la segunda jornada de WIP se abordarán cuestiones como la vivienda, la inclusión y la justicia social o el liderazgo de las ciudades, además de la salud financiera global, las prioridades de la industria y el panorama económico cambiante. Enrique Goñi, presidente de la Fundación Hermes, abordará la inteligencia artificial y los límites de la ciberseguridad; y Arancha González-

Laya, exministra de Asuntos Exteriores de España, y José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, debatirán sobre geoeconomía y el aumento de los obstáculos en el comercio.

Los grandes conflictos internacionales de Gaza y Ucrania también se abordarán con la presencia de figuras como Shlomo Ben Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel y figura histórica del partido laborista con un papel destacado en las conversaciones de paz entorno al conflicto palestino-israelí de los primeros años de este siglo; Philippe Lazzarini, actual comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA); o Javier Solana, exsecretario general de la OTAN.