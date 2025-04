Termómetro 5D: así son los resultados de la primera ola del barómetro de Cinco Días

Según los resultados de la primera ola de Termómetro 5D, la encuesta pionera elaborada por la agencia de investigación 40dB. para el diario Cinco Días, la confianza del consumidor aguanta pese a los tiempos revueltos. Los datos obtenidos durante el primer trimestre del año muestran que la mayoría de los españoles creía a finales de marzo, poco antes de que la andanada arancelaria de EE UU alcanzara su ápice, que mantendría en los próximos meses sus hábitos de compra y de ocio: no renunciaría al pescado fresco ni al aceite de oliva, se iría de vacaciones y comería fuera igual o más que antes.

También esperaba que su capacidad de ahorro perdurara en el futuro cercano, aunque su percepción sobre el mercado laboral e inmobiliario era algo más sombría. Casi un tercio sentía que el paro había aumentado entre las personas de su círculo social y cerca de la mitad era pesimista respecto a los seis meses anteriores sobre la posibilidad de comprar una vivienda o que lo hiciera alguien de su entorno. El resultado global es de una “expectativa estable” de 46,1 puntos sobre 100.

Con un enfoque original en cuanto a sus temáticas de análisis, la encuesta aborda cinco dimensiones económicas esenciales para percibir el estado de ánimo de la ciudadanía. Por un lado, se pregunta a los encuestados sobre sus expectativas de consumo, inversión y ahorro, tres categorías catalogadas como micro por estar más ligadas a las finanzas domésticas. Por otro, se investiga la percepción de la sociedad sobre dos ámbitos clave a nivel macro: el empleo y el mercado inmobiliario. Todo ello, en un momento de incertidumbre global elevado, con una guerra arancelaria en marcha y un reajuste del orden mundial.

A partir 6.000 entrevistas, realizadas entre enero y marzo de este año, 40dB. construye un índice general y varios subíndices para cada dimensión que van de 0 a 100, donde cero se corresponde a una expectativa totalmente pesimista y cien a una respuesta optimista. El resultado global, bautizado como Índice 5D de clima económico, agrupa los cinco ámbitos de forma ponderada y alcanza los 46,1 puntos en el primer trimestre del año, lo que refleja una expectativa estable —rango que va de los 45 a los 55 puntos—, aunque al límite con el pesimismo moderado (30-45). La instantánea, sin embargo, no es monolítica: la perspectiva cambia cuando se desglosa cada categoría y se cruzan los resultados en función de la edad, la renta o la situación laboral del colectivo encuestado.

La expectativa es estable en cuanto a consumo (48,6 puntos), la dimensión que más peso tiene en el índice general y que a su vez está conformada por siete subcategorías. A los encuestados se les ha preguntado en qué medida, en los siguientes seis meses, comprarán aceite de oliva, pescado fresco, ropa nueva, adquirirán un coche, se subscribirán a plataformas digitales de distinto contenido, comerán fuera y viajarán por ocio. La mayoría afirma que no cambiará sus hábitos, salvo en el caso de la compra de un vehículo, una decisión sobre la cual los consumidores se revelan moderadamente pesimistas.

Bajando más al detalle, muy pocos están dispuestos a renunciar a sus hábitos alimentarios (un 9,5% en el caso del aceite; solo un 14,2% afirma que prevé reducir su consumo de pescado fresco), mientras que más de un 20% contesta que no comprará ropa nueva en los próximos seis meses, ni viajará por ocio. Un porcentaje parecido es pesimista sobre aumentar sus comidas fuera de casa. Solo un 10% prevé adquirir un vehículo y una cifra aún menor aumentará su suscripción a plataformas (9,6%).

La perspectiva sobre los productos financieros también es estable, con un índice de 47,1 puntos. Casi un 70% afirma que no cambiará sus hábitos: seguirá invirtiendo lo mismo en el futuro o, en caso de no haberlo hecho antes, no empezará en los próximos meses. El mismo resultado se aplica a las previsiones sobre la capacidad de ahorro (49,7 puntos), pese a que hasta un cuarto de la muestra es pesimista y teme que sus finanzas mengüen en el futuro.

Las mayores preocupaciones: empleo y vivienda

Las dimensiones macro son las que más desasosiego generan. En el caso de la vivienda y el empleo, la aguja está orientada hacia el pesimismo. Para estos supuestos, se ha preguntado a los encuestados cómo perciben la situación actual en comparación con los seis meses anteriores. El mercado laboral, con un índice de 42,5 puntos, unos tres puntos y medio por debajo del general, ya pisa el terreno del pesimismo moderado. Pese a que la afiliación está en máximos y el paro en su nivel más bajo en tres lustros, más de un tercio de la muestra percibe que el desempleo ha aumentado entre las personas de su entorno, una impresión más pronunciada en el caso de los más jóvenes y millennials —nacidos en las dos últimas décadas del siglo pasado— y entre quienes tienen más dificultades para llegar a fin de mes.

La confianza del consumidor en cuanto a la vivienda ha descendido hasta los 30,1 puntos, el más bajo de todas las dimensiones y a nada de caer en el rango del pesimismo fuerte —de 0 a 30 puntos—. Casi la mitad de la muestra percibe que hay menos personas de su círculo social que pueden permitirse comprar un inmueble en comparación con los seis meses anteriores, y solo un 9,4% afirma que hay más.

Las respuestas a la encuesta de 40dB. han seguido una tendencia hacia la mejora en enero y febrero, que en marzo se ha estancado. Para entonces, aunque Donald Trump aún no había anunciado la imposición de los aranceles más altos en un siglo —lo hizo el 2 de abril—, la guerra comercial ya estaba desatada y la incertidumbre se había disparado.