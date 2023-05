Los creadores que no necesitan la televisión

Están en los márgenes audiovisuales, no necesitan la tele generalista ni siquiera la otra, la premium, para existir, para crear contenidos que llegan a todos lados y de los que pueden sacar réditos de audiencia y monetarios. Cada vez me gusta más ese mundo periférico lleno de sorpresas y de gente capaz, que se lo trabaja y que tiene criterio. Cada mes voy a traer aquí a algunos de ellos. Puede que muchos ya se conozcan, pero dará igual, quiero que tengan aquí también un espacio propio. Arrancamos con dos: Esperansagracia, que es el nombre que la joven de 22 años Gema Palacio eligió en la pandemia para arrancar su vida en internet, y Erik Haley, que está detrás de #pormihuevismo. Los tuvimos en La Ventana de La SER, en la sección de pantallas, charlando con Francino y conmigo sobre sus ya consolidadas carreras como creadores. Nos dejaron claras varias cosas: que han venido para quedarse, que son exactamente lo que parecen, dos jóvenes de 22 y 29 años respectivamente que se dedican con soltura a lo que de verdad quieren y que no tienen problema alguno en responder exactamente a lo que se les pregunta. No hay filtros, ni en sus redes ni en ningún otro sitio.

A Gema Palacio le cambió la vida profesional, la otra apenas ha variado, hace apenas dos años, en febrero de 2021, cuando hastiada de la pandemia, de no tener nada que hacer, de su trabajo mondo y lirondo en un supermercado, de madrugada (y tras encontrar su alias por la astróloga Esperanza Gracia), subió su primer video a Tik Tok, y zas, todo por los aires. Su humor es costumbrista e insólito a la vez. “Me dicen que es humor blanco, no sé muy bien qué es”, dijo con total desparpajo. Ha conseguido cifras morrocotudas en Instagram y sobre todo en Tik Tok, pero la joven de 22 años que estuvo en La ventana sigue siendo la misma chica vulnerable y simpática de aquella noche de hace dos años.

Los reuní a los dos en Radio Valencia. Gema es de Benaguasil, una localidad cercana a Valencia y allí vive y Erik es belga afincado en Valencia por amor. Ambos han decidido permanecer aquí, en esta ciudad, desde la que van y vienen a sus compromisos profesionales. Lo mismo que yo, por cierto. Hablamos de eso también, de que se puede NO vivir en el centro de España y ser feliz, y trabajar bien y llegar a todas partes, y estar tranquilo y no perderte nada, y ser igual de cosmopolita y atender a obligaciones diversas, tren mediante. Igual que en sus trabajos, vivir en la periferia también les sale a cuenta. No se conocían pero se seguían y cuando Erik la vio (no sabía que iban a coincidir, preferí que fuera sorpresa) se entusiasmó. "Me encantaaaaaas", le dijo con alegría. Se abrazaron y empezó una charla grata, generosa y tierna. Gema aseguró que las críticas (que apenas tiene) le duelen siempre, que tarda unas tres o cuatro horas en hacer sus videos de un minuto, y que todo sigue siendo bastante natural en su vida: desde su estilo personal, que no ha variado, hasta su manera de estar en el mundo. Es una chica hermosa de verdad, a la que le sale la naturalidad y el buen rollo por todas partes, desde la melena airosa, a su modo tranquilo de llegar, de hablar, de estar. Erik, una especie de vengador contra los mega proyectos urbanísticos “pormishuevistas” (y que ha recalado también en El Intermedio), le preguntó de todo, se interesó por los guiones de sus vídeos y contó que, al contrario que ella, él se alimenta bastante de sus trols, de los haters que le critican porque les molesta que sea un azote para las grandilocuentes maneras políticas, que durante años llevaron a cabo construcciones públicas que de ninguna manera eran necesarias y que suponían un despilfarro insoportable. Ejemplo: la Ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. Ayer dijo entre bromas algo completamente certero: "Lo que identifica el 'pormishuevismo' español es que no nos da vergüenza hacerlo. Lo llevamos por bandera”.

El asunto es que ambos, desde sus lugares en el mundo digital, han saltado a otros sitios más convencionales, como Netflix, como las editoriales, como la radio, como la tele generalista, como los premios Ídolo, a los que Gema acudió “vestida con tacones y de una manera que no soy”, tal y como confesó en La Ventana. Me encantó oírlos hablar tan naturalmente de sus trabajos, de quiénes son, de adónde van, de lo que han conseguido sin alardes ni prejuicios. Me encanta que sean tan jóvenes y tan iconoclastas, tan modernos, tan serenos y tan francos.