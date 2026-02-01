De las autonómicas a las generales

En muchos estados compuestos, la concatenación de elecciones democráticas de diversos rangos ayuda a interpretar y a entender la evolución de la opinión pública y permite a los ofertantes de las distintas opciones ideológicas —los partidos políticos— adaptarse mejor a la realidad al disponer de datos objetivos de valor superior a los que se obtienen mediante encuestas de opinión. En Alemania, por ejemplo, la cadencia electoral es muy breve: salvo anticipaciones, las elecciones federales se celebran cada cuatro años, en tanto los 16 Länder (tres ciudades-estado y 13 estados territoriales) lo hacen cada cinco años y escalonadamente. De modo que los intervalos entre elecciones son reducidos y los politólogos pueden entretenerse en interminables análisis de la evolución de las fuerzas políticas en presencia. La reiteración de los ciclos permite observar las diversas inflexiones en presencia y fabricar algoritmos para representar las síntesis; de forma que el rumbo general es una combinación de fuerzas que actúan diferente según el territorio al que se aplican y que, al cabo, marcan el destino común de todos los alemanes.

En España, el desarrollo del Estado de las Autonomías a través de dos vías procesales distintas (la del art. 143 C.E. y la del art. 151 C.E.) ha terminado diseminando las fechas de las elecciones autonómicas de las distintas comunidades, y así, antes de que se celebren preceptivamente las próximas generales cumplido el cuatrienio preceptivo, asistimos a una secuencia de elecciones autonómicas: acaban de celebrarse las extremeñas, estamos en puertas de las aragonesas y próximamente tendrán lugar las castellanoleonesas (15 de marzo) y las andaluzas.

De momento, las tendencias observadas a partir de los resultados extremeños y de las encuestas sucesivas son evidentes: discreto descenso del centroizquierda —el PSOE— desgastado por el poder, fractura y hundimiento de la izquierda incapaz de ofrecer un frente unido, leve tendencia al alza del Partido Popular, falto de un liderazgo sólido, y ascenso claro de VOX.

El recurso a la sociología aplicada es sin embargo más complejo de lo que parece. A simple vista, las tendencias a medio/largo plazo podrían derivarse de la constatación numérica inductiva de las series registradas. Pero el votante es un ser racional que calcula su voto después de una reflexión que pondera numerosos factores, no siempre al alcance del investigador. En el caso español, concretamente, el votante está poniendo conscientemente en un aprieto a los grandes partidos tradicionales (a los dos a la vez): al nutrir a VOX tan intensamente, confronta al PP con su integridad democrática, ya que los conservadores han de optar entre sus principios teóricos y el poder.

Semejante dilema es poco relevante en el ámbito autonómico, pero lo es mucho en el estatal. A fin de cuentas, las grandes políticas y las principales normas tienen un alto rango que supera el estrato autonómico. VOX ha jugado con el PP en las comunidades en que han colaborado ambos para gobernar e incluso ha abandonado el ejecutivo para mostrar su capacidad de presión. Pero no sería lo mismo si estuviéramos considerando el ámbito estatal. En Alemania —si regresamos al ejemplo— la mayoría federal actual constituida en mayo de 2025, es una "gran coalición" o "coalición rojinegra" formada por la unión Demócrata Cristiana (CDU/CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD). Una alianza entre antagonistas, fórmula ya clásica en ese país. En Alemania, ambos partidos tradicionales han gobernado juntos en cuatro periodos: entre 1966 y 1969, entre 2005 y 2009, entre 2013 y 2017, y entre 2018 y 2021. Merkel —como líder de la CDU— gobernó en tres de sus cuatro legislaturas aliada con el SPD.

Pese a ello, muchos pensamos que lo que vaya a suceder en las próximas generales españolas no tendrá mucho que ver con lo anterior. Aquí, por razones profundas que algún día habrá que abordar para cambiarlas, es impensable un pacto de gobierno PP-PSOE. Pero, si se mira a Europa, tampoco parece posible un gobierno PP-VOX.

Hay que confiar, en fin, en que la ciudadanía española se pronuncie en las urnas de tal modo que VOX quede recluido tras una barrera imaginaria (el cordón sanitario). Como en la propia Alemania. Como en Francia. A conseguir este objetivo deberían dedicarse los políticos democráticos en la actualidad.