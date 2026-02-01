Nerea Erkiaga, tanatóloga con 12 años de experiencia: "La muerte es una de las pocas certezas que tenemos y, aun así, nos empeñamos en ignorarla"

La muerte es miedo, soledad, dolor, tristeza. Una palabra sin connotaciones positivas. "Siempre que hablamos de ella aparece como un personaje, una idea negativa, nunca como algo natural y terrenal", lamenta Nerea Erkiaga en declaraciones al diario El Correo. Esta tanatóloga de País Vasco es la creadora de Hil Arte Bizi, un proyecto que nace precisamente con el objetivo de hablar sin tabúes sobre el proceso de morir, a través de talleres, charlas y sesiones de participación.

Tal y como ella misma cuenta en la publicación, su objetivo es "hacer un llamamiento" a distintos sectores de la sociedad, para que respondan "con naturalidad" ante algo que, tarde o temprano, va a llegar. La muerte es un tema que comenzó a investigar hace más de una década. "Empecé a formarme y me di cuenta de que, tanto a nivel personal como colectivo, podemos responder mucho mejor ante ella", asegura.

Aunque, advierte: "No trato el duelo, no estoy dentro del sistema de salud ni hago acompañamiento psicológico". Lo que hace es "simplemente hablar de la muerte, hablar de la muerte desde la vida". Durante los próximos meses de febrero y marzo impartirá una serie de sesiones abiertas en su localidad natal, Lekeitio.

La muerte desde "el terror, el drama o la violencia"

"Cuando hablamos de muerte, casi siempre lo hacemos desde el terror, el drama o la violencia. Diría que el 98% de las imágenes que nos llegan sobre la muerte desde distintos dispositivos tienen esas connotaciones", explica. La idea es abordar el tema desde "la normalidad".

Para ella, "antes era la Iglesia la que generaba ese temor, con el miedo al infierno, al purgatorio o a acabar ardiendo en el fuego eterno". "Ahora ese miedo se transmite desde la cultura audiovisual. Por eso, la mayoría de los miedos que tenemos en torno a la muerte son aprendidos o construidos. Lo verdaderamente difícil es desmontarlos", relata.

Empezar a hablar

En su entrevista con El Correo, Erkiaga habla del "efecto llamada", la creencia de que hablar de la muerte, puede, de alguna manera, atraerla. "Evidentemente, nadie cree que vaya a morir directamente por hablar de la muerte, pero entonces ¿por qué evitamos conversaciones tan importantes como la del documento de últimas voluntades?", cuestiona.

Para hacer frente el miedo construido, asegura que lo primero es, precisamente, "empezar a hablar". "La muerte es una de las pocas certezas que tenemos y, aun así, nos empeñamos en ignorarla hasta que llega y, en ese desconocimiento, la hacemos todavía más dolorosa de lo que ya es", sostiene la experta.

Por último, hablar de cómo actuar frente al miedo a lo desconocido: "Conviene contar con la mayor información posible". Para ello, compara la muerte con la salud sexual. "Durante mucho tiempo existió un gran tabú en torno al sexo y, especialmente, a la salud sexual femenina", explica. "Si tuviéramos la certeza de que morir es como hacer puenting, a mí no me gustaría porque tengo vértigo. Pero me apuntaría a escalada para trabajar ese miedo a las alturas y hacerlo más llevadero", cuenta.

"La muerte nos otorga un poder muy especial, la capacidad de dar amor, de recordar a las personas queridas lo que significan para nosotros y de dejar pequeños mensajes de cariño. Por eso hablo de su poder", concluye.