Rafa Nadal representa a millones de personas con su reacción a este punto de Carlos Alcaraz en el Open de Australia

Rafael Nadal en la grada, durante la final entre Alcaraz y Djokovic en Melbourne.

Nadie se ha querido perder la final histórica entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en el Open de Australia. Millones de personas, pegados a la televisión, y una leyenda histórica del deporte español en la grada, como lo es Rafael Nadal.

El de Manacor ha asistido a la final en Melbourne, tras haber ido a un acto publicitario al país. Desde la grada, ha disfrutado de un partido que se ha convertido en un duelo de generaciones.

Djokovic, leyenda del deporte, tenista masculino con más Grand Slam de la historia, ha entrado mejor al partido, haciéndose con el primer set del partido. Desde entonces, Alcaraz ha tenido que sacar su mejor nivel y adaptarse a unas exigencias que han ido a más.

El murciano no le ha perdido en ningún momento la cara al partido y ha mostrado su mejor nivel a partir de la segunda manga. Se ha hecho con ella tras romperle el break en hasta dos ocasiones.

Pero el murciano ha demostrado a las dos horas de partido por qué está en el mejor momento de su carrera, llegando a puntos y ganándolos de una forma que han dejado al serbio con una media sonrisa en la cara.

Uno de esos puntos se ha vivido en el inicio del cuarto juego del tercer set. Ambos han protagonizado un punto tremendo que se resolvió con una respuesta de Alcaraz que nadie esperaba. El que, perfectamente, puede ser el punto del torneo.

Tal ha sido la respuesta del español que, cuando la cámara ha grabado a Rafa Nadal, su reacción ha sido la de la gran mayoría de espectadores en la pista y la de millones de personas en sus casas.

El de Manacor aplaudía, con una media sonrisa, y afirmando con la cabeza, destacando el talento que tanto el serbio como Alcaraz estaban demostrando en la pista. El mismo aplauso de medio mundo.

Antes de que empezara la final y por si había alguna duda, Nadal ha dejado bastante claro que él iba con su compatriota Carlos Alcaraz. "Espero un partido increíble. Espero ver un gran nivel de tenis. Carlos es mi compañero en los Juegos Olímpicos; tenemos muchas cosas en común y muy buena conexión", ha destacado.

Aunque también ha hablado de su buena relación con el serbio. "Por otro lado, Novak ha sido mi rival desde el principio de su carrera y también le deseo mucha suerte", ha asegurado antes de la final.