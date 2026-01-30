Confirmado por el BOE: multa de hasta 800 euros si conduces tu patinete eléctrico y no has hecho estos trámites

Si eres propietario de un patinete eléctrico y sueles utilizarlo para desplazarte por tu municipio, tenemos noticias importantes para ti. El Consejo de Ministros aprobó este pasado martes un real decreto que obliga a inscribir los vehículos de movilidad personal (VMP) como los patinetes eléctricos, en el Registro Nacional de Vehículos que gestiona la Dirección General de Tráfico (DGT). Dicho real decreto ha sido hoy publicado en el BOE y afectará a unos cuatro millones de patinetes eléctricos ahora en circulación por toda España.

Este registro, además, es imprescindible para después obtener el seguro obligatorio que ahora se requiere para poder circular con patinetes. Si no lo haces, te enfrentarás a importantes multas: carecer del seguro será sancionado con entre 202 y 610 euros. Y si te pillan circulando con un VMP sin seguro la multa puede llegar a los 800 euros, en función de si es considerado vehículo personal ligero o vehículo a motor (más de 25 kilogramos de peso y más de 14 kilómetros/hora).

Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son vehículos de una o más ruedas, dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que puedan proporcionar al vehículo una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 km/h.

Tengo patinete eléctrico, ¿cómo puedo hacer el registro?

Si dispones de un patinete eléctrico, debes saber que el registro se podrá hacer de forma telemática en la sede electrónica de la web de la DGT en esta dirección. Necesitas, para ello, disponer del autentificador digital Cl@ve.

Por lo demás, el registro es sencillo. Además de tus datos personales deberás introductir tanto el número de certificado con el número de serie, que constan en la placa de marcaje y la ficha técnica de características. Una vez abonada la tasa administrativa correspondiente, el propietario obtendrá el número de inscripción. Si tienes algún problema durante el proceso, el teléfono 060 ofrecerá ayuda a los usuarios.

Una vez inscrito, se generará un número de placa para el vehículo. Además, la DGT te facilitará el certificado de inscripción digital en PDF con el que podrás adquirir una etiqueta identificativa con el número de inscripción con el formato M XXXX LLL para que puedas colocarla en tu VMP a modo de matrícula. La etiqueta la podrás obtener en cualquier centro autorizado de expedición de placas de matrícula. No olvides, además, que es obligatorio colocarla en el porta-identificador destinado a tal efecto de tu patinete eléctrico.

¿Y si mi patinete no cumple con los requisitos de circulación?

En la actualidad, circulan dos tipos de vehículos de movilidad personal. El primero de ellos cumple los requisitos establecidos en el Manual de Características de los VMP, que establece una serie de garantías de calidad y durabilidad mínimas así como de seguridad tanto para el usuario de este como para la del resto de usuarios de la vía.

Desde el 22 de enero de 2024 solo se puede comercializar este tipo de VMP y en la web de la DGT el ciudadano puede consultar las marcas y modelos certificados. Los modelos certificados incorporan una placa de marcaje de fábrica única, permanente y legible tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Placa de una VMP

Luego hay otros VMP que no cumplen los requisitos técnicos requeridos y que no podrán circular a partir del 22 de enero de 2027. Sin embargo, hasta esa fecha, también deben estar registrados y sus usuarios disponer del seguro correspondiente.

¿Qué pasa si soy menor de edad? ¿Y si vendo mi patinete eléctrico?

El registro está sólo permitido para mayores de edad. Sin embargo, si tienes menores de 18 años, la inscripción la puede realizar el tutor legal. Además, si el patinete cambia de titular, el nuevo propietario deberá llevar a cabo en el plazo de treinta días un nuevo registro. Eso sí, el patinete conservará el número de identificación previo. Sólo cambiará el titular del mismo.

Respecto a la baja de los VMP, deberá realizarse en un centro autorizado para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil. Estos establecimientos comunicarán por medios electrónicos la baja y destrucción de estos vehículos al registro oficial.