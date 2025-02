El teatro que no te puedes perder en marzo

Marzo siempre está marcado por dos fechas. El día 8 por ser el Día de la Mujer. El día 27 por ser el Día Mundial del Teatro. Será por lo primero por lo que al revisar la cartelera de este mes me he encontrado con más mujeres programadas en los teatros que en los meses anteriores. Pero al contrario que otros años, no hay tantos temas que se consideren femeninos o feministas. En cualquier caso, me la juego, y aquí va la apuesta para este mes junto con un libro teatral.

El cuarto de atrás, Emma Suárez vuelve al teatro

Dos tendencias coinciden en esta obra. Una es la de adaptación de novelas al teatro. La otra es Carmen Martín Gaite, que en a los cien años de su muerte está viviendo una segunda juventud como autora desde la reivindicación que comenzaron La Tristura el año pasado en Así hablábamos.

Una reivindicación que por ahora parece liderar el Teatro de la Abadía. En febrero adaptando Caperucita en Manhattan de Lucía Miranda. Y en marzo lo van a hacer con adaptando El cuarto de atrás, que tiene el aliciente añadido de recuperar a Emma Suárez para el teatro. Y de juntarla con la directora de escena Rakel Camacho, con la joven Nora Hernández, que ya lleva un carrerón, y con la dramaturga María Folguera.

Sobre el papel, un excelente equipo artístico para contar esta historia en la que una escritora recibe la extraña visita de un hombre que le hace preguntas sobre el cuarto de atrás de su infancia. Las entradas están ya agotadas, así que si quieres averiguar lo que había o sucedía en el cuarto de atrás tendrás que buscar en la reventa.

Del 27 de febrero al 26 de marzo de 2025 en el Teatro de la Abadía.

Nerium Park, ¿seguro que se resuelven nuestros problemas teniendo casa y trabajo?

Esta es una inquietante obra que sucede en una de esas miles de urbanizaciones que se quedaron sin casi inquilinos cuando se produjo la Gran Recesión. En una de ellas viven una pareja joven. Por fin tienen un trabajo que les permite comprarse un piso en una urba con piscina aunque bien alejada de la ciudad. Una compra que hicieron justo antes de que un gran puñado de gente perdiera el trabajo y la capacidad de pagar las entradas o las hipotecas.

Con estos mimbres el dramaturgo y director Josep María Miró construye una historia que se mueve en la atmósfera de El resplandor de Stanley Kubrick. Como espectadores se tiene la intuición de aquí pasa algo y es tóxico. Pero que lo veamos o seamos capaces de verlo no es tan claro.

Esta vez dirige Jorge Gonzalo, quien ya dirigió la lectura de este texto el año pasado en el Instituto Cervantes de Madrid. En la que contó con Félix Gómez, ahora incluido en el montaje teatral. Solo tienen que ir a ver porqué ha contado de nuevo con él. Como es capaz de mostrar con sutileza el lado oscuro de una sonrisa amable de un chaval majete y normal. Al menos durante la lectura lo hizo muy bien.

Del 28 de febrero al 23 de marzo de 2025 en Nave 10.

Comando Unipersonal, Belén Gopegui inaugura el Ciclo Musas 2025

No, no les engañaba con que la adaptación de novelas al teatro es tendencia. Comando Unipersonal de la Compañía Ane y sus hermanas lo es del libro El deseo de ser punk de Belén Gopegui. Obra con la que el Umbral de Primavera comenzará la nueva edición del Ciclo Musas. Un festival en el que se promueve el trabajo escénico de las mujeres y las historias protagonizadas por ellas.

En esta obra, una chica de dieciséis años encuentra en el punk una vía de escape a su dolor y a la rabia que le provoca el mundo capitalista en el que vive, dominado por el consumismo y que asigna un rol específico a género. Por cierto, el primer día de representación tiene premio, pues tras la función se anuncia un coloquio con la autora.

Comando unipersonal el 1 y 2 de marzo de 2025 en El Umbral de Primavera. El resto de las obras del Ciclo Musas se pueden ver algún jueves, y todos los viernes y sábados de marzo 2025.

Los cuernos de don friolera, no solo se recupera otro Valle Inclán

La reticencia que me suele provocar el hecho de poner un Valle Inclán en escena como para recomendar una de sus obras, la vence el equipo artístico de este proyecto. Un equipo liderado por Ainhoa Amestoy que ya ha dado muestras sobradas de que sabe poner con gusto a los clásicos dando gusto al espectador.

La primera muestra de su saber hacer es la elección del elenco. Los que hayan visto teatro con regularidad los reconocerán y reconocerán su calidad. Y le agradecerán que a algunos de ellos los haya vuelto a recuperar para la primera línea del teatro.

Así que pongan en su lista del mes esta historia de celos, basada en bulos la palabra española para fake news. Estos no han aparecido ni con Internet, ni con X, ni con las redes sociales. Ya existían y eran capaces de poner en jaque a todo un teniente, como el que protagoniza esta obra.

Del 4 al 23 marzo de 2025 en la Sala Verde de los Teatros del Canal.

Teatralia, de todo para todos cerca de todos

Este festival trae lo mejor de lo mejor para poder ir al teatro con chavales y chavalas de distintas edades. Aunque las personas adultas disfrutarán, vayan acompañadas o no por la chavalería.

En el se encontrarán con compañías clásicas como Arcaladanza con Va de Bach, una coreografía basada en la música de este compositor. O La Canica Teatro con El mago de Oz. O Marie de Joghn de la que este festival recupera la deliciosa Mr Bo. O D’estro con ese increíble espectáculo de peonza llamado Poi.

Aunque lo que abunda no son las reposiciones sino los estrenos. Como el de A la gloria con Gloria Fuertes de Teatro de Malta, para introducir a los niños a la literatura infantil que tanto practico esta autora. O Les bleus de travail de 3clowns que recupera a los payasos clásicos para la nueva andadura artística que comienza el Circo Price.

Un festival con compañías internacionales, normalmente con espectáculos sin texto o que lo hacen en español. Aunque se recomienda míralo antes, que a los menores no suelen servirles los sobretítulos. Y también mirar donde se programan, porque este festival, como el Festival de Otoño, se desparrama por toda la Comunidad de Madrid. Así como echarles un vistazo a los horarios, pues hay funciones escolares que pueden venir muy bien a los colegios.

Del 7 al 30 de marzo de 2025 en distintos espacios de la Comunidad de Madrid.

Josep María Miró. Teatro reunido vol. 1 y 2, un autor favoreciendo la creatividad de los equipos artísticos

Buscando el texto de Nerium Park para recomendar su lectura coincidiendo con su estreno en Nave 10 Matadero, me encuentro con que la editorial Punto de Vista Editores lanzan dos volúmenes recopilando una gran cantidad de obras de teatro de Josep María Miró, Premio Nacional de Literatura Dramática 2022.

Obras llena del misterio y la extrañeza que tiene la vida. De ese aspecto algo sórdido que se da en ambientes y lugares que se describen como normales. Y que deja bien a las claras que no se sabe de qué normalidad se habla.

No, no conozco todas las obras recogidas. Pero desde luego las cuatro que conozco El principio de Arquímedes, Nerium Park, Humo y El cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar son buenos ejemplos de literatura dramática. En el sentido de estar escritas para que los equipos artísticos y los elencos puedan dar rienda suelta a su creatividad cuando las pongan en escena.