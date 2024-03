Salvador Illa, preparado para unir y servir

Europa Press via Getty Images

El próximo 12 de mayo de 2024. Esta es la fecha para las elecciones al Parlament de Cataluña tras el fracaso del Govern de la Generalitat al no poder sacar adelante sus presupuestos para este año. Y con esta legislatura que acaba ya van unas cuantas cuyo president no es capaz de agotar los cuatro años de mandato. Concretamente, ya van catorce años desde el mandato del president socialista José Montilla, que sí completó su legislatura. Más de una década en la que los distintos governs de Junts per Catalunya y ERC, mediante todas las fórmulas habidas y por haber, solo han podido ofrecer a los catalanes y a las catalanas mucha inestabilidad y escasos avances.

Parece razonable pensar que, si lo que ha habido hasta ahora no ha funcionado, es hora de probar cosas nuevas. Que, si en los últimos tiempos no han aportado nada bueno en ningún ámbito, tal vez es el momento de abrir una nueva etapa y probar cosas distintas.

Si la confrontación que ofrecen Junts y ERC solo nos ha traído fracasos, quizás sea tiempo de probar la unidad de los catalanes y catalanas que nos propone Salvador Illa. Si ocupar el tiempo en todo menos en el bienestar de nuestra gente no ha mejorado la vida de nadie, quizás deberíamos probar con lo que ofrecemos los socialistas, que no es otra cosa que dedicarse a servir a los catalanes y catalanas. Porque ni la sequía, ni los malos datos educativos, ni el enorme problema de la vivienda, ni el retraso en tantas infraestructuras imprescindibles puede durar ni un segundo más. Unir a los catalanes y servir a los catalanes, con estas dos ideas fuerza Salvador Illa se ha presentado este pasado fin de semana en el Congreso del Partido de los Socialistas de Catalunya, que lo ha reelegido como líder socialista y también lo ha proclamado candidato a la presidencia de la Generalitat.

Unir y servir. En esta línea se manifestó Illa durante este fin de semana en un Congreso admirado por muchos por su contenido programático, por el liderazgo ilusionante y, también, por una puesta en escena pionera y del siglo XXI repleta de detalles y una curiosa lista musical que, contrariamente a lo que suele ocurrir en estos casos, no ha pasado desapercibida y ha merecido el interés de varios periodistas y expertos en la materia que así lo han plasmado en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Un partido preparado, con un líder preparado, para ser ‘president’ y formar un gobierno sólido y transversal para ponerse a gobernar Cataluña gestionando con seriedad lo que Illa mencionó como “las cosas”, es decir, los problemas e inquietudes cotidianas de los catalanes y las catalanas.

Las próximas elecciones catalanas son una gran oportunidad para poner punto y final a una etapa sin avances sociales y con absurdas divisiones territoriales. Cataluña merece un gobierno que gobierne, un president con liderazgo que ejerza y no se esconda, que dé la cara por su gente, por toda la gente que vive en cualquier punto de Cataluña, piensen como piensen, tengan la edad que tengan, vengan de donde vengan. Si los catalanes y las catalanas quieren, el próximo 12 de mayo toca pensar, por fin, en Cataluña.

Arnau Ramírez es diputado por Barcelona y portavoz de Cambio Climático del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso