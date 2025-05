Adiós a la suciedad en el colchón: el trucazo para eliminar los ácaros para siempre

Puede que no los veas, pero están ahí. Los ácaros campan a sus anchas por colchones, sofás y alfombras sin que te des cuenta, sobre todo si hace tiempo que no los limpias a fondo. Si te pica la nariz sin motivo, te levantas estornudando sin parar y no le tienes alergia a nada, seguramente sea debido a que hay ácaros en tu colchón.

Por eso, aquí te sugerimos tres poderosos accesorios para dejar el colchón como nuevo, permitiéndote dormir mejor y levantarte sin ese picor tan desagradable en la nariz.

Sanytol antiácaros

Este spray elimina el 100% de los ácaros de tejidos no lavables sin necesidad de realizar mucho esfuerzo. Lo aplicas directamente sobre colchones, sofás, alfombras o cualquier tejido que no puedas meter en la lavadora, y en pocos minutos comienza a actuar contra ácaros y chinches. No tienes que aclarar ni frotar, simplemente lo tienes que aplicarlo y dejarlo actuar durante 24 horas; después solo tendrás que aspirar para eliminar los restos. Viene en un pack de tres botes de 300 ml cada uno.

El antiácaros más vendido. Amazon.

Aspirador Cecotec Conga Rockstar 3000

Para aspirar ácaros y restos de suciedad a la vez que realizas una limpieza a fondo, esta aspiradora para colchones es como un pequeño aparato de desinfección. Tiene luz ultravioleta UV-C, expulsa aire caliente y cuenta con un cepillo de cedras y silicona que remueve el 99,9% de los ácaros mientras aspira. Además, tiene 3 modos distintos de aspiración, lo que hace que se adapte a la perfección no solo al colchón, sino también al sofá o incluso a tapicerías. Es potente, fácil de manejar y ha sido diseñado pensado en esos tejidos que usamos diariamente y no se pueden lavar con facilidad debido a su gran tamaño.

Potencia máxima de 300 W. Amazon.

Aspiradora inalámbrica con luz ultravioleta

Este otro aspirador puede ser otra opción si buscas algo más compacto y sin cables. Se carga por USB y también cuenta con luz ultravioleta y sistema de filtración multifásico, todo en un formato de mano que puedes guardar en cualquier cajón. Además, al ser inalámbrica, esta aspiradora puede usarse en cualquier rincón sin tener necesidad de tener enchufes cerca.

Versátil para la limpieza diaria. Aliexpress.

Preguntas frecuentes

¿Cada cuánto debo limpiar el colchón para prevenir ácaros?

Se recomienda aspirar el colchón cada 2 semanas, lavar la ropa de cama semanalmente y cambiar las fundas del colchón cada 6 meses.

¿Es necesario cambiar el colchón si tiene muchos ácaros?

Si el colchón tiene más de 10 años y los síntomas alérgicos no mejoran con la limpieza, es recomendable reemplazarlo.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 31 de mayo de 2025.

*Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL HUFFPOST puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.