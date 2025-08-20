Adiós a las ventanas sucias: el dispositivo que las deja como nuevas en tiempo récord y cuya oferta acabará muy pronto

No cabe duda de que uno de esos retos en cuanto a la limpieza del hogar está focalizado en las ventanas. Que si utilizar un líquido especial, una bayeta de microfibra o realizar movimientos específicos, todos estos puntos pueden ayudar, pero en muchas ocasiones el resultado no es el mejor.

Por esa razón, tener un robot limpiacristales es una de las mejores inversiones que puedes hacer. El dispositivo se encarga de dejar reluciente cada superficie en poco tiempo y casi sin que tengas que mover ni un solo dedo. Así que, aprovechando las ofertas de la Vuelta al Cole de AliExpress, fichamos uno con el que podrás ahorrar más de 90 euros.

Este robot limpiacristales rebaja su precio en un 70%

La máquina cuenta con una tecnología de succión de doble disco, además de ventosas que garantizan una excelente adherencia para evitar las caídas. También incorpora sensores que detectan los bordes y los límites de las superficies para mayor seguridad.

El funcionamiento del robot es muy sencillo, solo deberás presionar un botón para que el dispositivo comience a hacer su trabajo. Por otro lado, incorpora tres modos de limpieza (con movimientos en distintas direcciones) que te ayudarán a optimizar esta labor y ajustarla a tus necesidades.

Por último, queremos destacar su diseño compacto, ya que al tener un cuerpo delgado y ligero, se puede adaptar a casi cualquier tipo de ventana. Este será uno de tus mejores aliados para que los cristales queden impolutos sin dedicar esfuerzo ni tiempo en ello. Aprovecha la oferta del 70% y llévatelo por menos de 40 euros.

