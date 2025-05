Choice Day de AliExpress: fichamos los 5 mejores chollos

AliExpress sigue triunfando con los increíbles descuentos por su Choice Day, un evento destinado para ahorrar dinero en la compra de miles de productos de su amplio catálogo y que llegará a su fin este domingo, 18 de mayo.

Quedan muy pocos días, así que queremos alegrar tu bolsillo con las mejores ofertas que puedes encontrar en estos momentos. Un monitor, una aspiradora o un altavoz portátil tienen precios rebajados de más del 50%. ¡No dejes pasar esta oportunidad!

Monitor gaming

56% de descuento, ahorra 108,46 euros.

El aparato tiene un tamaño de 23,8 pulgadas, cuenta con una alta tasa de actualización y calidad de imagen Full HD. ¡Disfruta de una experiencia única en cada partida!

El monitor tiene una dimensión de 23,8 pulgadas. AliExpress

Xiaomi Redmi Watch 4

72% de descuento, ahorra 105,17 euros.

El dispositivo incorpora una pantalla AMOLED de 1,97 pulgadas. Por si fuera poco, incluye diferentes funciones: sensor de frecuencia cardíaca, acelerómetro, brújula electrónica, giroscopio y mucho más.

Vista del Xiaomi Redmi Watch 4. AliExpress

Altavoz inalámbrico portátil

52% de descuento, ahorra 17,87 euros.

Tiene un tamaño muy compacto, está disponible en diferentes colores y es resistente al agua. El altavoz cuenta con controlador dual y una batería que ofrece hasta 20 horas de reproducción.

Este altavoz portátil es resistente al agua. AliExpress

Irrigador dental eléctrico

54% de descuento, ahorra 8,68 euros.

Está fabricado con materiales resistentes, incorpora tres modos diferentes de uso y una batería de larga duración. Su diseño ergonómico ofrece mayor comodidad y es a prueba de agua.

Se recomienda usar el irrigador de dos a tres veces al día. AliExpress

Potente aspiradora con cable

55% de descuento, ahorra 44,31 euros.

Está equipada con un motor con potencia de 600 W, cuenta con una filtración del aire en tres etapas y es perfecta para cuando tienes mascotas en casa.

Esta aspiradora tiene un depósito de gran capacidad. AliExpress

No te olvides de los códigos de descuento

Para que puedas ahorrar aún más, AliExpress ofrece diferentes códigos de descuento que se podrán aplicar según el monto de la compra final. ¡Anótalos y úsalos en su web!

ES03: 3€ de descuento en compras mínimas de 29€

de descuento en compras mínimas de ES06: 6€ de descuento en compras mínimas de 49€

de descuento en compras mínimas de ES10: 10€ de descuento en compras mínimas de 79€

de descuento en compras mínimas de ES20 : 20€ de descuento en compras mínimas de 159€

: de descuento en compras mínimas de ES30: 30€ de descuento en compras mínimas de 239€

de descuento en compras mínimas de ES40: 40€ de descuento en compras mínimas de 349€

de descuento en compras mínimas de ES50: 50€ de descuento en compras mínimas de €459€

Con respecto a los códigos: no son válidos en productos virtuales ni en teléfonos, no son válidos con otras promociones y no se aplican a consolas Switch, tabletas Xiaomi, chips AMD ni auriculares Sony.

