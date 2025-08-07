El Xiaomi Poco C75 está a precio de ganga: Amazon lo rebaja más de un 40%

¿Estás buscando un smartphone con el que no gastarte un dineral? ¡Sigue leyendo! En Amazon podrás comprar uno de estos dispositivos que contiene todo lo necesario para ofrecer una buena experiencia de usuario. Lo mejor de todo es su precio: por menos de 100 euros.

No se trata del equipo más potente del mercado, pero lo cierto es que incorpora todas las prestaciones que se utilizan en el día a día: una pantalla grande, una cámara decente y una carga rápida que te sacará de apuros en cualquier momento.

Vista del teléfono Xiaomi Poco C75. AMAZON

El Xiaomi Poco C75 no supera los 100 euros

Vamos a empezar por una de las mejores características de este modelo: su pantalla panorámica. Tiene un tamaño de 6,8 pulgadas, por lo que permite disfrutar mejor de cualquier contenido visual, además de una alta frecuencia de actualización de hasta 120 Hz.

Si eres un amante de la fotografía, la cámara dual de 50 MP de este equipo será tu mejor compañera. Podrás capturar cada momento sin perder ningún detalle en la calidad de la imagen, así que no habrá excusas para que cada aventura quede guardada como un valioso recuerdo.

La estética del smartphone es otro de los puntos que no pasa desapercibido, ya que cuenta con un diseño elegante, en el que se destaca su figura circular en la parte trasera, lo que definitivamente lo dota de una forma única y original. Por si fuera poco, su procesador octa-core promete un rendimiento fluido con un menor consumo de la batería.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de agosto de 2025.

