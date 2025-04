El truco para cortarte el flequillo en casa: esos vídeos virales de TikTok tienen solución

Tú también has visto los videos de TikTok ¿verdad? Si alguna vez has cogido unas tijeras, te has plantado delante de la cámara selfie del móvil pensando: “esto no puede ser tan difícil” y, tras enroscar tu flequillo como en los tutoriales, finalmente, has decido dejar las tijeras de nuevo en el cajón... sinceramente te felicito, has hecho fabulosamente bien. Hubiera sido muy fácil que este experimento no saliera bien. Hemos encontrado la solución perfecta para que no te conviertas en una de las protagonistas de este recopilatorio.

Aunque, no tienes que preocuparte si te quieres cortar el flequillos en casa, esto no quiere decir que no vayas a poder hacerlo nunca. Simplemente hay que ser consciente de que unas tijeras no son suficiente para que tener un buen resultado. Este gadget para cortar recto el flequillo es lo que necesitas para evitar que el experimento termine en drama, y tú, visitando a tu peluquera de confianza para que solucione el lío.

2 piezas que se adaptan a cada necesidad

Este accesorio para cortar el flequillo recto es perfecto para esos días en los que crees que necesitas un remedio rápido y no tienes tiempo o ganas de ir a la peluquería. Es una herramienta imprescindible para que tu corte este equilibrado, gracias al nivelador en el centro del accesorio, y parezca lo más profesional posible, como el de los tutoriales de TikTok, pero no los que vimos antes, sino los que tiene un final feliz.

Flequillo recto en 3 sencillos pasos

Este aparatito es la guía perfecta para que el corte quede recto. Tan solo tienes que tener un poco de paciencia para encontrar el punto exacto donde quieres cortar y seguir estos pasos:

Separa las dos partes del producto y coloca entre ellas el flequillo o la parte del cabello que deseas cortar. Desliza el aparato hasta el punto donde quieres que termine el corte. Corta el cabello que sobresale tras haber deslizado por la parte más alejada de tu cabeza.

Este kit incluye dos piezas: una azul y una blanca, un poco más larga. La pieza blanca no solo es útil para arreglar tu flequillo, también puede servir de gran ayuda para sanearte las puntas. Con este accesorio, solo necesitas unas tijeras y un poquito de sentido común para empezar poco a poco y evitar cortar de más. Además, también es útil para cortarle el flequillo a un niño o a un hombre adulto.

Preguntas frecuentes

¿Este accesorio sirve para cualquier tipo de cabello?

Funciona mejor en cabellos lisos o ligeramente ondulados. En cabellos muy rizados puede ser más difícil de alinear con precisión para hacer un corte recto.

¿Cuáles son los beneficios en comparación con el corte a mano alzada?

Este producto ayuda a mantener una línea recta, evita errores por inclinación o mal pulso, ahorra tiempo y reduce la necesidad de gastar dinero yendo a la peluquería.

