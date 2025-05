Ikea lanza el armario de baño más práctico del mundo por solo 25 euros

A todos nos pasa lo mismo: el almacenaje en el baño nunca es suficiente. Entre cremas, un botiquín por si las mocas, papel higiénico, productos de limpieza, pintauñas, maquillaje, cepillos de dientes de repuesto y todo lo que me estoy dejando por el camino, y al final parece que no tenemos de nada por la manera en la que lo apilamos todo en un cajón por falta de espacio. Por eso, cuando aparece una solución práctica, adaptable a cualquier baño y, además barata, no hay mucho de lo que dudar para ponerlo en nuestro baño.

Este armario con puertas verticales de Ikea cumple con todas esas cualidades y, además de ser muy fácil encontrarle un hueco en cualquier baño, por pequeño que pueda parecer, tiene una estética elegante que se adapta a cualquier decoración.

3 estantes interiores. Ikea.

Un tamaño mínimo con una capacidad máxima

El mueble tan solo tiene unas dimensiones de 33 x 34 x 99 cm. Este armario cabe en prácticamente cualquier rincón. Su forma estrecha y alta hace que parezca más pequeño de lo que realmente es, porque, en cuanto a capacidad, este mueble es muy versátil: tiene tres amplios estantes donde puedes guardar desde botellas grandes de champú o productos para la lavadora hasta rollos de papel higiénico o una pila de toallas.

Apertura fácil. Ikea.

Un diseño elegante, funcional y fácil de montar

Fiel al estilo Ikea, el diseño es minimalista, moderno y fácil de combinar con cualquier estética. Además, cuando las puertas están cerradas, la sensación de orden se traslada al exterior, incluso aunque el interior no esté ordenado del todo. Otro aspecto a tener en cuenta es que, al igual que prácticamente todos los productos de la marca sueca, este armario se puede montar fácilmente en menos de media hora.

Un armario diseñado para ahorrar en todos los sentidos

Eligiendo este armario no solo estaremos ahorrando espacio en nuestro baño, sino que además ahorraremos dinero y esfuerzo, ya que su precio no supera los 25 euros, y el diseño de los tiradores está pensado para que se pueda abrir y cerrar con una sola mano, levantando y deslizando las puertas fácilmente.

Dimensiones: 33 x 34 x 99 cm. Ikea.

¿Es resistente a la humedad?

Sí, aunque como con cualquier mueble, se recomienda no apoyarlo directamente sobre agua ni dejarlo expuesto a salpicaduras continuas.

¿De qué material está hecho es mueble?

Este producto está hecho con más de un 50% de plástico reciclado.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de mayo de 2025.

