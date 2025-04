"15 minutos al día de entrenamiento de fuerza pueden ser suficientes", según una experta

El ejercicio físico, tengas la edad que tengas, es fundamental para disfrutar de una buena calidad de vida a largo plazo. Está claro que no tenemos la misma fuerza, ni la energía o la vitalidad a los 20 años que a los 60, aunque, a pesar de ello, el ejercicio nunca debe faltar en nuestra rutina para mantener el cuerpo sano y la mente despejada. También es cierto que no todo el mundo cuenta con el tiempo que le gustaría o con los medios económicos necesarios para apuntarse a un gimnasio y entrenar diariamente. Sin embargo, hoy en día, eso ya no puede ser una excusa.

Una de las divulgadoras más seguidas en España, Boticaria García, quien centra su contenido en la nutrición y la importancia del deporte para mantener una salud de hierro, asegura que, con tan solo 60 minutos de ejercicios de fuerza a la semana, repartidos en 15 minutos al día durante 4 días, estaremos ejercitando nuestro cuerpo lo suficiente como para notar efectos metabólicos a medio y largo plazo.

Mancuernas recubiertas de neopreno. Amazon.

Los ejercicios de fuerza no necesitan ni mucho material ni mucho tiempo

Invirtiendo muy poco dinero, ya que, con tu propio peso corporal, unas mancuernas y unas bandas elásticas, podrás realizar entrenamientos de fuerza en casa, sin necesidad de pagar costosas matriculas de gimnasios, ni dedicarle demasiado tiempo al ejercicio, cosa que agradecerán aquellos que no disfrutan mucho del deporte, pero no quieren descuidar su salud.

Beneficios de los ejercicios de fuerza

Partiendo de la base de que cada cuerpo es un mundo, con ritmos metabólicos, complexión y genética propios, la práctica de ejercicios de fuerza resulta beneficiosa para nuestro organismo. Este tipo de entrenamiento no solo permite ahorrar tiempo y dinero, sino que también contribuye a fortalecer los músculos, activar el metabolismo y prevenir la osteoporosis, fracturas y lesiones.

Mancuernas con forma hexagonal. Amazon.

Un pequeño espacio y unas mancuernas son suficiente

Encontrar un pequeño espacio en casa y comprar un set de mancuernas son suficiente para empezar a realizar ejercicios de fuerza. Si estás empezando, llevas mucho sin hacer deporte, o sales de una lesión, el set de mancuernas de Cecotec puede ser el accesorio ideal para empezar a entrenar. Este juego incluye 3 pares de mancuernas de 1, 2 y 3 kilos. Además, viene con un rack incluido que permite guardar mancuernas de forma ordenada y sin ocupar mucho espacio cuando no las estas utilizando.

Set de 6 mancuernas. Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de ejercicios debería incluir una rutina de fuerza en casa?

Una buena rutina incluye ejercicios para trabajar los principales grupos musculares: piernas (sentadillas), glúteos (puente), brazos (flexiones, curl de bíceps), espalda (remo), y core (plancha, abdominales).

¿Qué es la rutina "Tris-Tras" y "Cucu-Tras" de Boticaria García?

Son rutinas de ejercicios de fuerza que están especialmente recomendadas para personas con poco tiempo, principiantes, o para quienes desean mejorar su forma física sin ir al gimnasio. Su enfoque es accesible y gradual, lo que lo convierte en una rutina apta para casi cualquier edad o condición física.

