Muchos no conocen el secreto para encender la barbacoa en minutos este verano: solo vale 20 euros

Durante la época estival, las barbacoas se convierten en esa excusa perfecta para compartir con los seres queridos y, por supuesto, dar un gusto al paladar. Aunque puede pasar que tengas que trabajar demasiado para encenderlas o que este proceso sea lento, por esa razón es importante tener trucos siempre a la mano.

Nosotros te contamos uno que nunca falla, y es el de utilizar estos encendedores naturales que están disponibles en Amazon y que son todo un éxito en ventas. Al no contener químicos, son una opción perfecta para usar al aire libre e invertir menos tiempo en esta labor.

La caja de encendedores incluye 200 pastillas. AMAZON

Así son los encendedores naturales de Amazon

La caja incluye 200 pastillas que están hechas de virutas de madera y su gran secreto es que están sumergidas en cera; esto garantiza un encendido rápido y sin químicos de por medio. Será una alternativa ecológica a todos aquellos productos tóxicos que se pueden encontrar en el mercado.

El fabricante indica que estas pastillas pueden arder hasta por 10 minutos, siendo útiles para encender casi cualquier tipo de material: yesca, carbón, leña, etc. No solamente las podrás usar para espacios exteriores, sino también en interiores, para cuando necesitas el calor de la chimenea, por ejemplo.

Su manipulación es muy sencilla, solo deberás poner uno de los encendedores sobre las virutas, encenderlo y agregar más virutas para avivar el fuego. Si lo que quieres prender son troncos secos, se recomienda utilizar dos o tres pastillas.

