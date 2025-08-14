Parece una Dyson, pero vale 200 euros menos por tiempo limitado: la aspiradora que triunfa en AliExpress

AliExpress sabe muy bien cómo alegrar a nuestro bolsillo y con su campaña de Vuelta al Cole, que inicia hoy y finalizará el 28 de agosto, nos promete los mejores descuentos en todo tipo de artículos. Para que lo tengas más fácil, hemos fichado lo que creemos será la compra del mes: una aspiradora parecida a las Dyson, pero que cuesta menos de 100 euros.

La máquina tiene un potente motor, es sin cable y cuenta con todo lo necesario para ofrecer una limpieza a medida en el hogar. Aprovecha ahora su oferta del 71 % y olvídate de pasar trabajo a la hora de dejar tus suelos impolutos.

No te olvides de los códigos promocionales de AliExpress

El gigante del comercio electrónico pone a disposición de todos sus clientes diferentes cupones de descuento que te ayudarán a ahorrar más en cada compra. ¡Toma nota y úsalos en su web!

HUFFESBS02 : 2€ de descuento en compras mínimas de 10€

HUFFESBS03: 3€ de descuento en compras mínimas de 15€

HUFFESBS05: 5€ de descuento en compras mínimas de 30€

HUFFESBS10: 10€ de descuento en compras mínimas de 69€

HUFFESBS15: 15€ de descuento en compras mínimas de 99€

HUFFESBS25: 25€ de descuento en compras mínimas de 139€

HUFFESBS35: 35€ de descuento en compras mínimas de 199€

HUFFESBS45: 45€ de descuento en compras mínimas de 269€

HUFFESBS55: 55€ de descuento en compras mínimas de 349€

HUFFESBS60: 60€ de descuento en compras mínimas de 429€

Adiós al polvo de los suelos con esta aspiradora en oferta

El aparato tiene un robusto motor que le permite generar una potencia de succión de hasta 50 kPa, lo que será toda una maravilla para atrapar todo tipo de polvo, pelo y residuos de las superficies. Por si fuera poco, su batería de larga duración promete una autonomía en su modo ECO hasta de 60 minutos.

La aspiradora inalámbrica cuenta con un cepillo que combina cerdas suaves y duras en forma de "s", esto favorece que el pelo no se enrede fácilmente en su entrada de aire. Para que todo sea más sencillo, también posee una pantalla donde podrás comprobar el modo de limpieza y el porcentaje de batería restante.

La máquina se puede transformar fácilmente en un aspirador de mano, por lo que podrás usarlo para dejar impoluta la tapicería del coche, por ejemplo. Por si fuera poco, incorpora varios accesorios y un cargador de pared que hace que este trabajo sea mucho más práctico y rápido. Solo por pocos días, este dispositivo podrá ser tuyo con un precio rebajado del 71%, así que puede ser el momento perfecto para comprarlo.

