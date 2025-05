Todo sobre la pasta rosa más viral de la limpieza y sus 3 usos desconocidos

The Pink Stuff no solo sirve para limpiar las sartenes y ollas.

Si aún no conoces The Pink Stuff, tienes que probarlo, podría convertirse en uno de esos productos de limpieza que no sabías que necesitabas. Su potente fórmula arrasa con la suciedad más incrustada y ofrece resultados sorprendentes que han acaparado las redes sociales.

Es conocida como una "pasta milagrosa de limpieza", en Amazon es todo un éxito en ventas y se encuentra disponible por menos de 10 euros. ¡A continuación te contamos todos los detalles!

Vista de la pasta de limpieza The Pink Stuff. AMAZON

The Pink Stuff: lo deja todo reluciente

Este producto ha revolucionado las rutinas de limpieza desde hace ya varios años, ya que promete acabar con el óxido, manchas y demás suciedad en tan solo minutos. Su fórmula contiene los siguientes ingredientes naturales.

Cuarzo: es un componente abrasivo que elimina la grasa y suciedad más difícil de quitar.

Bicarbonato de sodio: además de tener propiedades de limpieza más suaves, también ayuda a neutralizar los olores.

Silicato de sodio: aporta mayor efectividad contra las manchas de grasa.

Jabón: contribuye a que las superficies se puedan limpiar más fácilmente.

"Es fantástico. He limpiado las sillas blancas de plástico del patio y se quedan como nuevas", reseña uno de los clientes de Amazon, plataforma donde el limpiador supera las 200.000 valoraciones y tiene una nota media de 4,3 sobre 5 estrellas.

The Pink Stuff: tres usos desconocidos

La pasta se puede emplear para dejar impolutas la parte trasera de las sartenes, los fregaderos, las mamparas de la ducha o la vitrocerámica. A continuación te contamos otros usos menos conocidos.

Deja las zapatillas como nuevas

Lo único que deberás hacer es asegurarte de que las zapatillas están secas, frotar el producto de forma muy suave por todas las superficies, después aclarar con un paño húmedo y dejar secar.

Grifos y pomos de las puertas impolutos

Podrás decir adiós al óxido en estas zonas, ya que The Pink Stuff promete deshacerse de este problema sin mayores esfuerzos. Puedes aplicar el producto con un cepillo o paño, frotar y después aclarar con una esponja húmeda.

Limpia pequeños electrodomésticos

En el caso de la tostadora, podrás usar la pasta para limpiar su exterior e interior. Como en los puntos anteriores, ayúdate de un paño para aplicar el producto y después podrás aclararlo todo con otra bayeta húmeda.

Importante: ten mucho cuidado si vas a usar el producto en superficies de vidrio o que estén muy pulidas, ya que puede llegar a rayarlas. El secreto está frotar con movimientos muy suaves, aunque se recomienda probar primero en una zona poco visible.

