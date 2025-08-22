Vuelta al Cole de AliExpress: estos son sus 10 chollos con los que ahorrar como nunca antes
Nuestra lista incluye una freidora de aire, un ordenador portátil, un irrigador dental y mucho más
La campaña de Vuelta al Cole de AliExpress ha conseguido rebajar el precio de cientos de artículos de su catálogo. Hasta el día 27 de agosto podrás disfrutar de ofertas increíbles en todas las categorías de producto, así que corre porque ya quedan pocos días para que finalice este gran evento.
Estos son los mejores chollos de AliExpress
Fichamos 10 chollos que alegrarán tu bolsillo. En la selección podrás encontrar una aspiradora, un humidificador, una freidora de aire y mucho más. ¡Comenzamos!
Maquinilla de afeitar para mujer
85% de descuento, ahorra 20,01 euros
Irrigador dental
71% de descuento, ahorra 44,78 euros
Proyector portátil
71% de descuento, ahorra 127 euros
Aspiradora inalámbrica
70% de descuento, ahorra 166,50 euros
Ventilador de techo
70% de descuento, ahorra 152,02 euros
Humidificador para habitaciones grandes
69% de descuento, ahorra 101,66 euros
Freidora de aire Aigostar
69% de descuento, ahorra 117,46 euros
Reloj Pagani Design
66% de descuento, ahorra 77,69 euros
Monitor ‘gaming’
51% de descuento, ahorra 107,07 euros
Teléfono Poco X7 Pro
39% de descuento, ahorra 161,02 euros
Anota estos códigos de descuento
Si quieres pagar aún menos en tus compras, podrás usar los siguientes cupones de descuento en la web de AliExpress.
HUFFESBS02: 2€ de descuento en compras mínimas de 10€
HUFFESBS03: 3€ de descuento en compras mínimas de 15€
HUFFESBS05: 5€ de descuento en compras mínimas de 30€
HUFFESBS10: 10€ de descuento en compras mínimas de 69€
HUFFESBS15: 15€ de descuento en compras mínimas de 99€
HUFFESBS25: 25€ de descuento en compras mínimas de 139€
HUFFESBS35: 35€ de descuento en compras mínimas de 199€
HUFFESBS45: 45€ de descuento en compras mínimas de 269€
HUFFESBS55: 55€ de descuento en compras mínimas de 349€
HUFFESBS60: 60€ de descuento en compras mínimas de 429€
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de agosto de 2025.
