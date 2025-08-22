Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Vuelta al Cole de AliExpress: estos son sus 10 chollos con los que ahorrar como nunca antes
en directo
Aún arden 18 grandes fuegos, mientras las hectáreas calcinadas son ya más de 400.000

Píllalo

Vuelta al Cole de AliExpress: estos son sus 10 chollos con los que ahorrar como nunca antes

Nuestra lista incluye una freidora de aire, un ordenador portátil, un irrigador dental y mucho más

Luis Carlos Campo Yanguas
Seleccionamos las mejores ofertas de AliExpress en estos momentos.Getty images

La campaña de Vuelta al Cole de AliExpress ha conseguido rebajar el precio de cientos de artículos de su catálogo. Hasta el día 27 de agosto podrás disfrutar de ofertas increíbles en todas las categorías de producto, así que corre porque ya quedan pocos días para que finalice este gran evento. 

Estos son los mejores chollos de AliExpress 

Fichamos 10 chollos que alegrarán tu bolsillo. En la selección podrás encontrar una aspiradora, un humidificador, una freidora de aire y mucho más. ¡Comenzamos! 

Maquinilla de afeitar para mujer

85% de descuento, ahorra 20,01 euros

  Vista de la maquinilla de afeitar en oferta.aLIEXPRESS

Irrigador dental

71% de descuento, ahorra 44,78 euros

  Vista del irrigador dental en oferta.ALIEXPRESS

Proyector portátil

71% de descuento, ahorra 127 euros

  Vista del proyector portátil en oferta.ALIEXPRESS

Aspiradora inalámbrica

70% de descuento, ahorra 166,50 euros

  Vista de la aspiradora inalámbrica en oferta.ALIEXPRESS

Ventilador de techo

70% de descuento, ahorra 152,02 euros

  Vista del ventilador de techo en oferta.ALIEXPRESS

Humidificador para habitaciones grandes

69% de descuento, ahorra 101,66 euros

  Vista del humidificador en oferta.ALIEXPRESS

Freidora de aire Aigostar

69% de descuento, ahorra 117,46 euros

  Vista de la freidora de aire Aigostar.ALIEXPRESS

Reloj Pagani Design

66% de descuento, ahorra 77,69 euros

  Vista del reloj Pagani Design en oferta.Aliexpress

Monitor ‘gaming’

51% de descuento, ahorra 107,07 euros

  Vista del monitor ‘gaming’ en oferta.AliEXPRESS

Teléfono Poco X7 Pro

39% de descuento, ahorra 161,02 euros

  Vista del teléfono Poco X7 Pro.ALIEXPRESS

Anota estos códigos de descuento

Si quieres pagar aún menos en tus compras, podrás usar los siguientes cupones de descuento en la web de AliExpress. 

HUFFESBS02: 2€ de descuento en compras mínimas de 10€

HUFFESBS03: 3€ de descuento en compras mínimas de 15€

HUFFESBS05: 5€ de descuento en compras mínimas de 30€

HUFFESBS10: 10€ de descuento en compras mínimas de 69€

HUFFESBS15: 15€ de descuento en compras mínimas de 99€

HUFFESBS25: 25€ de descuento en compras mínimas de 139€

HUFFESBS35: 35€ de descuento en compras mínimas de 199€

HUFFESBS45: 45€ de descuento en compras mínimas de 269€

HUFFESBS55: 55€ de descuento en compras mínimas de 349€

HUFFESBS60: 60€ de descuento en compras mínimas de 429€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de agosto de 2025.

*Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL HUFFPOST puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.

Luis Carlos Campo Yanguas