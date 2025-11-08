Adiós al oxígeno de la Tierra: científicos predicen cuánta vida le queda al planeta y ponen fecha

Un estudio reciente publicado en la revista Nature Geoscience advierte que la Tierra podría quedarse sin oxígeno dentro de aproximadamente mil millones de años, lo que supondría un cambio drástico en la composición atmosférica del planeta y el colapso de los ecosistemas complejos. La investigación, liderada por los científicos Kazumi Ozaki (de la Universidad de Toho, en Japón) y Christopher T. Reinhard (del Instituto Tecnológico de Georgia, en Estados Unidos), ha sido recogida por el medio griego ERT News.

Según los autores, los niveles de oxígeno superiores al 1% del nivel actual se mantendrán solo durante unos 1.080 ± 0.140 mil millones de años. Después de ese periodo, el equilibrio químico de la atmósfera terrestre cambiará de forma irreversible. Para llegar a esta conclusión, el equipo utilizó simulaciones que integran procesos bioquímicos, ciclos del carbono y mecanismos climáticos, teniendo en cuenta el aumento progresivo de la radiación solar, la erosión de las rocas y el agotamiento del dióxido de carbono (CO₂).

El estudio sugiere que, a medida que el Sol se vuelva más brillante, el planeta experimentará una alteración profunda en sus procesos biológicos y atmosféricos, como la fotosíntesis, que depende del CO₂ y del oxígeno. Esta transformación conduciría a una atmósfera similar a la de la Tierra primitiva, antes del llamado Gran Evento de Oxidación, que hace más de 2.400 millones de años permitió la aparición de la vida compleja.

Un regreso al pasado atmosférico

Los investigadores prevén que el movimiento de las placas tectónicas y la actividad volcánica liberarán gases reductores que consumirán el oxígeno atmosférico restante. Este proceso podría desencadenar un colapso progresivo de la biosfera, acompañado de la evaporación de los océanos, el aumento de la concentración de metano, la formación de una niebla densa y la desaparición del cielo azul, que adoptaría un tono anaranjado.

“La atmósfera de la Tierra podría alcanzar un estado similar al de hace miles de millones de años. No se espera una extinción inmediata, pero sí el fin de una biosfera compleja”, explican los autores del estudio.

Las consecuencias de un planeta sin oxígeno

La desoxigenación tendría efectos devastadores en los organismos multicelulares (como plantas, animales y humanos), que dependen de concentraciones elevadas de oxígeno. Los únicos seres capaces de sobrevivir serían microorganismos anaerobios, adaptados a entornos ricos en metano y pobres en oxígeno. Al mismo tiempo, los ecosistemas marinos desaparecerían por la evaporación progresiva de los océanos, lo que dejaría a la Tierra cubierta por una densa capa de gases.

Los científicos advierten que este escenario no se producirá de manera repentina, sino como consecuencia de un lento colapso ecológico. Además, subrayan que existen incertidumbres: la pérdida de oxígeno podría acelerarse o retrasarse en función de la actividad volcánica, el ciclo del carbono o incluso el impacto de las acciones humanas sobre el clima.