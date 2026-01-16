Luna nueva de enero de 2026: cuándo es, calendario lunar y fases de la luna 

El calendario lunar de este 2026 ha arrancado con las tradicionales fases de la luna. En este primer mes de enero, el 3 de enero, se pudo disfrutar de una luna llena, que marcó el punto álgido en este mes invernal. La misma es conocida como la ‘Luna del lobo’, por ser la primera del año.

También se le llama ‘Luna de Hielo’ o ‘Luna Fría’, una denominación que se remonta a tiempos de los pueblos nativos norteamericanos para marcar el inicio del invierno, cuando se suelen registrar las temperaturas más bajas.

Sumado a ello, el pasado 14 de enero tuvo lugar el cuarto menguante, mientras que próximamente se producirá la llamada ‘luna nueva’. Su llegada ha despertado la curiosidad de los usuarios, tal y como se puede apreciar en Google Trends. En la última semana, al buscar ‘luna nueva’ en la herramienta, se han presentado picos de búsqueda, normalmente a primeras horas de la mañana, acompañadas de otras dudas como ‘lunas enero 2026’, ‘cuándo es’ o ‘luna nueva febrero de 2026’. A todas estas cuestiones y algunas relacionadas responderemos a continuación.

Búsquedas en Google Trends de 'luna nueva' en los últimos 7 días.

Búsquedas relacionadas con 'luna nueva' en Google Trends.

¿Cuándo es la luna nueva de enero de 2026?

La luna nueva tendrá lugar en España el próximo domingo 18 de enero a las 20:52 horas, horario peninsular, con dicha luna en la constelación de Sagitario, a una distancia de 395,417 kilómetros de la Tierra.

Por su parte, el calendario lunar de enero 2026 se completa el próximo 26 de enero con un cuarto creciente.

¿Qué es la luna nueva y cuáles son sus efectos?

Conocida también como novilunio o interlunio, la luna nueva se produce cuando dicho satélite se encuentra entre la Tierra y el sol. Esto provoca que su cara iluminada no sea visible desde la Tierra, es decir, solo se puede ver el lado que está en total oscuridad. Si las condiciones son adecuadas, es cuando se producen los eclipses solares parciales o totales.

El fenómeno sucede aproximadamente cada 29,5 días. En cuanto a sus efectos, suele venir acompañado de mareas vivas, más altas y bajas de lo habitual, como también sucede durante la luna llena. Asimismo, la ausencia de luz hace que sea una noche propicia para contemplar las estrellas y otros cuerpos celestes.

¿Cuáles son las fases de la luna?

La luna nueva es solo una de las fases lunares debidas a los movimientos de traslación y rotación. Todas ellas completan el ciclo, que, tal y como se ha adelantado, dura 29,5 días, alrededor de un mes:

Luna nueva : la luna queda entre la Tierra y el Sol, formando un ángulo de 180º.

: la luna queda entre la Tierra y el Sol, formando un ángulo de 180º. Luna creciente cóncava : se produce cuando la cara visible de este satélite empieza a recibir luz solar.

: se produce cuando la cara visible de este satélite empieza a recibir luz solar. Cuarto creciente : suele suceder siete días después de la luna nueva. La mitad de la cara visible de la luna se verá iluminada.

: suele suceder siete días después de la luna nueva. La mitad de la cara visible de la luna se verá iluminada. Luna gibosa creciente : la parte iluminada de la luna sigue creciendo y alcanza más del 50%.

: la parte iluminada de la luna sigue creciendo y alcanza más del 50%. Luna llena: también denominada plenilunio, toda la cara visible de la luna estará iluminada por el sol.

también denominada plenilunio, toda la cara visible de la luna estará iluminada por el sol. Luna gibosa menguante: es la fase en que progresivamente esa parte visible de la Luna está cada vez menos iluminada.

es la fase en que progresivamente esa parte visible de la Luna está cada vez menos iluminada. Cuarto menguante: como su propio nombre indica, sigue menguando y tan solo se aprecia iluminada una mitad de la cara visible de la luna.

como su propio nombre indica, sigue menguando y tan solo se aprecia iluminada una mitad de la cara visible de la luna. Luna menguante: la iluminación disminuye nuevamente. Se produce en los últimos días antes de volver a comenzar el ciclo.

Calendario lunar de febrero de 2026

En cuanto al calendario lunar de febrero de 2026, queda de la siguiente manera:

Luna llena : 1 de febrero

: 1 de febrero Cuarto menguante : 9 de febrero

: 9 de febrero Luna nueva : 17 de febrero

: 17 de febrero Cuarto creciente: 24 de febrero

Durante el ciclo lunar de este mes, la luna estará en fase creciente del 18 al 28 de febrero, tal y como indican en The Sky Live. Por su parte, su fase menguante tendrá lugar entre el 2 de febrero al 16 de febrero, aproximadamente.