El árbol perfecto para tu casa: sus raíces no levantan el cemento, da frutos y es duradero

Para los jardineros, especialmente aquellos que acaban de empezar en la afición, plantar un árbol en su jardín o en el balcón puede resultar una tarea bastante complicada, sobre todo si se trata de uno frutal.

Ejemplares como los limoneros y los naranjos se han puesto de moda en los últimos años. Sin embargo, hay otros que también son ideales para estas ocasiones. Uno de ellos es el ciruelo (Prunus domestica), el cual es ideal para aquellos que tienen poco espacio en su casa. Además, otra de sus ventajas es que no requiere de muchos cuidados, lo que le convierte en un árbol perfecto para la terraza y las macetas grandes.

Otro de sus atractivos es que, además de ser de tamaño mediano, no cuenta con raíces muy grandes, por lo que no levanta el cemento ni las losas del suelo. Tampoco supone una amenaza para las estructuras cercanas, a diferencia de otros árboles que cuentan con raíces más profundas y extensas.

También cuenta con una alta resistencia, adaptándose a los distintos tipos de suelo, siempre y cuando cuenten con un buen drenaje. Además, sus flores blancas, que luego se transforman en frutos, sirven para embellezer el jardín.

Respecto a su mantenimiento, es bastante sencillo. Tan solo necesita una pequeña poda anual para mejorar la circulación del aire e incrementar la producción de fruta y una fertilización en primavera.

Las ciruelas que produce este árbol se pueden consumir de forma fresca o utilizar para cocinar y hacer confituras y mermeladas, zumos o convertirla en fruta deshidratada. Algunos de los beneficios de su consumo son su alto contenido en fibra y vitamina K.

Otros árboles ideales para el jardín:

Además de los que ya se han mencionado anteriormente también hay otras opciones que son perfectas para nuestro jardín. Algunos de ellos son: