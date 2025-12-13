Los jardineros apuntan las 10 plantas que deben podarse en diciembre

¿Qué plantas deben podarse en diciembre y cuáles son sus beneficios? El medio de comunicación eslovaco Prestagorica recoge que algunas especies requieren una poda en el último mes de año para mantenerse sanas durante el largo invierno. Tal es el beneficio que puede significar una floración exuberante y abundante durante la primavera. Los expertos consultados en la publicación revelan estas 10 plantas.

Manzanos

En declaraciones recogidas por el diario, Manny Barra, un "experimentado jardinero", asegura que "los manzanos están entrando en letargo invernal, y este es un buen momento para podar las ramas muertas o cruzadas". Esto puede ayudar a la especie a dirigir su energía hacia el desarrollo de la fruta en la próxima temporada.

Rosal

Los rosales también entran en letargo invernal, "así que es un momento idóneo para podarlos". El consejo del experto: "Corta los brotes delgados y retira los que estén marchitos o enfermos, pero no te excedas; reserva la poda principal para finales de invierno".

Hortensias

Estos arbustos necesitan "una buena poda invernal". Las variedades que florecen en brotes antiguos "deben dejarse en paz", señala Barra. "Pero si florecen en brotes nuevos, como las hortensias pensamiento fomentará una floración más abundante en primavera", señaló.

Peral

Al igual que los manzanos, los perales necesitan una poda invernal. "Desde finales de otoño hasta principios de primavera, los perales entran en letargo, lo que hace que la poda sea menos estresante", explica en este caso la jardinera Yulia Omelchenko, también en declaraciones recogidas por el medio de comunicación. De este modo, el objetivo principal: "Mejorar la penetración de la luz, la circulación del aire y, por tanto, la calidad de la fruta". Además, "minimiza las posibles plagas y enfermedades".

Sauces

Estos árboles crecen rápidamente y se pueden podar en diciembre. "Podemos evitar que crezcan demasiado y les da una forma bonita", explica Omelchenko. Para podarlos, "se deben eliminar las ramas rotas y las que compiten con el tronco principal y obstruyen la circulación del aire", aconseja.

Parra o vid

"La poda a principios del invierno permite controlar el tamaño de la vid, estimula el crecimiento activo y maximiza los rendimientos", explica la profesional. Aun así, si las uvas se cultivan en zonas donde los inviernos no son severos, las vides comienzan a mover la savia antes, por lo que es especialmente importante completar la poda a principios del invierno. Si el frío es especialmente amenazante, mejor esperar a primavera.

Cardo Mariano

Podar el arbusto, según los expertos, ayudan a mantenerlo en óptimas condiciones y promueve la floración. La experta apunta que la primera poda debe realizarse en verano, entre los meses de junio, julio o agosto. La segunda, durante los meses de otoño e invierno.

Robles

"Este árbol se beneficia enormemente de la poda invernal". De hecho, para Omelchenko la poda "es vital", ya que "reduce el riesgo de marchitez causada por hongos". Este proceso es causado en gran parte por escarabajos de la corteza, que están activos a partir de marzo. Por lo tanto, es importante podar en diciembre, cuando los escarabajos no propagan el hongo.

Equinácea purpúrea

Sus raíces se mantienen vivas, pero las flores y toda la vegetación mueren. Aunque no es necesario podar estas plantas, Barra afirma que es bueno para su salud y mejora la estética del jardín.

Saúco americano

Esta planta tolera bien la poda intensa en invierno. Esto se debe a que entra en letargo durante el invierno, lo que la convierte en el momento perfecto para podar y darle forma. "Esto fomenta un crecimiento exuberante y una floración abundante en primavera", destaca Omelchenko.