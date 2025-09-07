La AEMET desvela los lugares en los que se podrá ver el eclipse lunar total de este domingo  

Este domingo tendrá lugar un eclipse lunar total que podrá ser visto desde la península, aunque no desde cualquier lugar. De hecho, solo se podrá ver en zonas muy localizadas debido a la presencia de una intensa nubosidad.

Según ha informado la AEMET a través de un comunicado y una publicación en X, la nubosidad generalizada en amplias regiones del país va a dificultar -e imposibilitar- la visión del eclipse que pintará de rojo a la luna, siendo este un evento conocido como "luna de sangre".

"Las nubes dificultarán una visualización óptima en la mayor parte del país", ha comunicado la Agencia Estatal de Meteorología a través de su publicación en X, y que acompañan con un mapa en el que se puede apreciar cómo gran parte del territorio nacional se encuentra teñido de azul oscuro, lo que significa que en esas zonas será especialmente difícil ver el eclipse.

En cuanto a las horas, el eclipse tendrá lugar entre las 18:27 y las 21:56 hora peninsular, mientras que el momento de mayor esplendor se producirá a las 20:11, aunque, como señala la AEMET, no se verá de igual manera en todos los lugares del país.

Según indica el organismo estatal, en gran parte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla, la luna saldrá una vez esté totalmente eclipsada, de forma que se apreciará el final de la fase total. Por otro lado, en el oeste de Galicia y en Canarias, la fase total culminará en el momento en que salga la luna, por lo que tan solo se verá el final de la fase parcial.