Los delfines del Amazonas, en peligro de extinción, que murieron porque el agua estaba a 41°C

El primero apareció flotando boca arriba, cerca de la orilla. Luego fueron saliendo más, decenas de cuerpos plateados e inmóviles en una curva del río Tefé. Los vecinos de la comunidad ribereña pensaron que era una pesadilla: los delfines del Amazonas —esos que durante generaciones habían acompañado a las canoas y jugado entre los remos— estaban muriendo hervidos. El agua había alcanzado 41 grados. Nadie recordaba nada parecido.

Dos años después, el mundo vuelve la vista hacia ese mismo río convertido en símbolo. En Belém do Pará, a orillas del Amazonas, se celebra desde este jueves la COP30, la cumbre mundial del clima. Entre los líderes que han llegado a la ciudad está el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decidido a defender una mayor ambición climática. Y no podría haber escenario más elocuente: el lugar donde los ríos hierven se ha convertido en el espejo de la crisis planetaria.

Un informe publicado este jueves en Science por el Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, en colaboración con científicos de varios países, ha puesto cifras a aquella tragedia. En 2023, una ola de calor sin precedentes y una sequía histórica transformaron los lagos del Amazonas central en auténticas calderas. En el de Tefé, el termómetro del agua subió hasta los 41 ºC. “Más caliente que un baño termal”, escriben los autores del estudio. Los investigadores analizaron diez lagos con datos de satélite y modelos hidrodinámicos. Cinco superaron los 37 ºC. El nivel del agua se desplomó, el viento apenas soplaba, el sol caía a plomo sobre una superficie turbia y sin corriente. Un escenario perfecto para el desastre. “El factor más decisivo fue la calma del viento”, explica el investigador Ayan Fleischmann, autor principal del estudio. “Con menos evaporación, el enfriamiento nocturno fue insuficiente, y los lagos se calentaron como si fueran hornos solares”.

Los habitantes de la zona relataron cómo el olor a descomposición se extendió antes de que llegaran las lanchas de rescate. Las imágenes de delfines rosados —una especie amenazada— apilados en la orilla dieron la vuelta al mundo. Pero, como tantas veces, el mundo siguió adelante. El equipo de Fleischmann constató que el calentamiento no fue un episodio aislado: los lagos amazónicos han incrementado su temperatura entre 0,3 y 0,8 ºC por década en los últimos treinta años, un ritmo más rápido que el promedio global. Y el patrón se repitió en 2024. “El lago Tefé perdió el 75 % de su superficie; el Badajós, el 90 %”, detalla el informe. “Las condiciones meteorológicas fueron casi idénticas a las del año anterior”.

Para la catedrática de Ecología de la Universidad de Barcelona Núria Bonada, este caso “es el reflejo más claro de cómo el cambio climático está alterando de forma drástica los patrones hidrológicos del planeta”. En declaraciones a la plataforma SMC, Bonada insiste en la necesidad de “aplicar medidas de conservación y gestión adaptativa urgentes, si queremos preservar la biodiversidad y los servicios ecológicos de ecosistemas tan frágiles”. El investigador del CSIC Jordi Catalán, por su parte, destaca la solidez del trabajo: “Por primera vez se documenta con precisión una ola de calor lacustre en los trópicos. Es una advertencia de lo que puede suceder en otros lugares del mundo”. También el presidente de la Asociación Meteorológica Española, Ernesto Rodríguez Camino, alerta de que “los episodios combinados de sequía y ola de calor, como el del Amazonas, son cada vez más frecuentes y prolongados. Sus efectos son desproporcionados”.

El estudio del Instituto Mamirauá coincide con el último boletín del Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), el programa europeo de observación terrestre. Sus datos no dejan lugar a dudas: 2025 será el segundo o el tercer año más cálido jamás registrado, solo por detrás de 2024. El promedio del trienio 2023–2025 superará, por primera vez, el umbral simbólico de +1,5 ºC respecto al nivel preindustrial. “Estamos ya en la década en la que probablemente se supere ese límite”, advirtió Samantha Burgess, directora de clima de Copernicus. “Eso demuestra el ritmo acelerado del cambio climático y la necesidad urgente de actuar”. El pasado octubre fue el tercero más cálido a escala mundial desde que hay registros. En Europa, la temperatura media alcanzó 10,19 ºC, con anomalías especialmente marcadas en el sur de España y Fennoscandia. Mientras, el hielo marino del Ártico se situó un 12 % por debajo de su promedio y la Antártida registró la tercera extensión más baja para un mes de octubre. El planeta, literalmente, se recalienta: se derrite en los polos y se cuece en el ecuador.

En este contexto, Pedro Sánchez aterrizó este jueves en Belém acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. La delegación española acude con los deberes hechos y un dato que el Gobierno quiere subrayar: 1.700 millones de euros anuales en financiación climática, superando el compromiso asumido en Glasgow en 2021. Sánchez intervendrá este viernes en la sesión plenaria para reclamar “mayor ambición” y defender el modelo español de transición ecológica “compatible con el crecimiento económico y la creación de empleo”, según fuentes del Ejecutivo. El presidente llega a la cumbre respaldado por el acuerdo europeo para reducir un 90 % las emisiones de CO₂ para 2040 respecto a 1990, aunque reconoce que habría querido “ir un paso más allá”. Entre bambalinas, el ambiente político es tan espeso como el aire húmedo de la Amazonia. Los países discuten financiación, adaptación y plazos, mientras el termómetro no entiende de diplomacia. Sánchez, apuntan desde su equipo, insistirá en que la adaptación climática debe ser el eje de la próxima década, especialmente para regiones como el Mediterráneo, cada vez más castigadas por incendios, olas de calor y DANA más violentas.

En la orilla del Tefé ya no quedan cuerpos de delfines, pero los pescadores siguen señalando el punto donde el agua se volvió negra. Los científicos regresan cada pocos meses con sondas y sensores. Los niños, que antes jugaban con ellos, ahora se bañan menos. Y el aire, pesado, sigue oliendo a verano eterno. Belém recibe a los mandatarios del planeta con ese espejo delante. El mismo que refleja una verdad incómoda: mientras los líderes discuten objetivos, los ríos hierven. Los delfines del Amazonas no sobrevivieron para contarlo. Pero su muerte ha convertido la selva en un aviso —y en una frontera moral— entre la ciencia y la política.