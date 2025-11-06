Cuatro preguntas y respuestas sobre la COP30 por si estás verde (y por qué debería importarte esta cita climática)

Pasan los años, pasan las Cumbres del Clima... y pasan las oportunidades. Belém (Brasil) acoge durante este jueves y este viernes la cita central de la COP30, el gran foro anual de debate político sobre el medio ambiente y el cambio climático. Un evento siempre tildada de 'clave' que este año llega entre un escepticismo creciente y una participación a la baja pero con más urgencias ecológicas que nunca.

Las promesas siempre son elevadas, casi tanto como suele ser la dosis de decepción (o de realismo) una vez concluyen unos eventos que, al menos y no es poco, sirven para poner el medioambiente en el centro.

Desgranamos las claves principales de esta novedosa COP30, por su ubicación en plena Amazonía y por marcar un cambio nunca visto en el desarrollo de este evento que cumple 30 años.

Quiénes participarán (que no son tantos)

La nómina de participantes será relativamente reducida. Brasil ha confirmado a 57 jefes de Estado y Gobierno, con representación de 143 países, incluida España, que suponen la intervención entre los distintos eventos de cerca de 60.000 personas. Siendo cifras de relevancia, son inferiores a los de los últimos años, continuando la tendencia a la baja en cuanto al poder de convocatoria de las COP que ya se vio en la de 2024 de Bakú (Azerbaiyán).

Si bien la organización no ha querido detallar aún una lista definitiva alegando razones de seguridad, sí se han filtrado nombres. Así, junto con el anfitrión, Luiz Inacio Lula da Silva, se cuenta con la presencia de Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, así como los responsables de Países Bajos, Colombia, Noruega o Chile.

Los líderes políticos se reunirán en la llamada 'Zona Azul', el área oficial de la ONU para las reuniones y negociaciones de alto nivel. En un segundo espacio se sitúa la 'Zona Verde', una localización abierta al público, con eventos diversos organizados por ONG, empresas y académicos. Igualmente se celebrarán otro tipo de actos, los llamados 'eventos paralelos' con paneles algo más 'técnicos' promovidos por instituciones y grupos especializados en materia medioambiental.

Quiénes no participarán (que son los que deberían estar)



Ausentes hay muchos, basta con comparar las cifras de asistencia de anteriores citas, pero son dos los grandes nombres que marcarán, en ausencia, el éxito o fracaso del evento brasileño. Ni Donald Trump ni Xi Jinping participarán, lo que significa que no lo harán las cabezas de los dos países que más contaminan. En el caso de EEUU, prácticamente ni estará el país, ante la decisión de no enviar a ningún alto funcionario. Tampoco se espera la participación de Javier Milei, presidente argentino,

De qué se va a hablar (spoiler, de casi todo)

Son 30 los objetivos clave que Naciones Unidas ha fijado, simbólicamente, en la COP30. Con el medioambiente y la lucha contra el cambio climático como ejes, hay espacio para prácticamente todo. Desde el papel de la mujer y los jóvenes a la alimentación, el urbanismo o la preservación de la cultura. Con todo, son cinco los ejes sobre los que se articula el grueso de la acción política y civil que marcará estas jornadas en Belém:

Transición en energía, industria y transporte: con el reto de triplicar las renovables, caminar hacia la descarbonización de sectores que lo tienen más difícil y transitar hacia un "ordenado y justo" abandono de los combustibles fósiles.

Gestión sostenible de bosques, océanos y biodiversidad: con medidas para frenar la deforestación, desertización y la restauración de diversos ecosistemas.

Transformación de la agricultura y la alimentación, con una agenda para avanzar en la recuperación de tierras y el desarrollo de programas de agricultura y nutrición sostenibles en todo el mundo.

Construcción en resiliencia en ciudades, infraestructuras y agua: énfasis en la gobernanza a distintos niveles de responsabilidad, el urbanismo y la gestión de los recursos.

Promoción del desarrollo humano y social, hacer de la salud, la educación y la cultura elementos clave y accesible en cualquier sociedad, siempre, bajo una perspectiva de concienciación de la acción climática

¿Pero no empezaba el 10 de noviembre?

Ya que te lo preguntas, querido lector, la respuesta es sí. Ante los problemas logísticos, de alojamiento y de funcionamiento de la ciudad brasileña, capital del estado de Pará, por la cumbre, Lula da Silva optó recientemente por adelantar la parte mollar de la cita. Las sesiones de debate político al más alto nivel tendrán lugar los días 6 y 7 de noviembre. El resto del macroevento mantiene sus fechas, del 10 al 21 de noviembre, en el Parque da Cidade.

"Hacerlo antes nos da tiempo para reflexionar con un poco más de tranquilidad, sin la presión de la red hotelera, sin la presión de la ciudad, y esto también nos ayuda a organizar mejor la apertura de la COP sin grandes problemas", justificó recientemente el secretario para la organización de la cumbre, Valter Correia, como recoge la prensa local.

Es una decisión histórica, porque nunca antes se había separado la parte 'política' del programa oficial de una COP, que se extenderá hasta el 21 ya con un programa más centrado en la sociedad civil.

Y mientras tanto... la cruda realidad

El secretario general de la ONU, António Guterres, verbaliza como nadie la gravedad de los hechos. Habla de "infierno climático", de "abismo"... titulares resonantes para una realidad que, aunque haya quien la quiera negar, es lo que es.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) viene marcando que el objetivo de limitar el calentamiento global a +1'5 grados centígrados es una quimera. Los últimos estudios marcan que la Tierra se dirige hacia un calentamiento medio de 2'3-2'5 grados para finales de siglo.

Con todo, es un dato ligeramente más optimista que el conocido hace un año, cuando el calentamiento global apuntaba a entre 2'6 y 2'8 en las proyecciones de los expertos del PNUMA