Nanda Rea, astrofísica del CSIC: "Todo el oro que existe se forma cuando dos estrellas de neutrones colisionan en el universo"

La astrofísica especializada en magnetares, e investigadora del CSIC en el Institute of Space Sciences (ICE-CSIC) de Barcelona desde 2016, Nanda Rea, ha pasado por el podcast de 'Vidas Ajenas', donde ha hablado de los objetos más desconocidos del Universo.

Allí, Javier, el que dirige la entrevista, le ha hecho una pregunta que todos nos hemos hecho seguramente alguna vez: "¿Todo el oro que nosotros codiciamos se fabrica en estrellas de neutrones?", ha cuestionado.

Y es que, para los más despistados, el oro tiene un origen cósmico, pues se formó hace miles de millones de años a partir de la colisión de estrellas de neutrones (núcleos colapsados de estrellas que han explosionado, un fenómeno conocido como kilonova) y explosiones de supernovas.

Así lo explica la científica durante la entrevista, donde ha asegurado que "ahora mismo, con el conocimiento que tenemos, sí. Todo el oro que se forma es porque hay dos estrellas de neutrones que colisionan la una por la otra".

Cómo ocurre este proceso:

Según una investigación compartida por la NASA y publicada en The Astrophysical Journal Letters, las erupciones gigantes pueden contribuir a formar hasta un 10% del total de los elementos más pesados que el hierro en la galaxia, como es el caso del oro. El proceso de formación de este metal es sencillo:

Dos estrellas que orbitan entre sí chocan.

Al chocar, liberan una cantidad enorme de energía y de materia, lo que produce que se libere un flujo masivo de neutrones libres.

Aquellos átomos que son más ligeros son bombardeados y absorben los neutrones a una gran velocidad.

Esto permite que salgan elementos como el hierro y que se formen núcleos pesados y estables, incluyendo el oro.

La confirmación de este fenómeno se produjo tras varios estudios e investigaciones en el año 2017.

Curiosidades del oro

Este metal, extremadamente raro de encontrar y uno de los más fascinantes probablemente del planeta, cuenta con algunas curiosidades. Algunas de ellas son:

Es uno de los metales más antiguos.

No se oxida ni se corroe.

Se encuentra presente en el cuerpo humano.

Es bastante maleable y dúctil.

Muy buen conductor de la electricidad y el calor.

La pepita más grande que se ha encontrado de oro es de 72 kilos, en Victoria (Australia).

Actualmente, el precio del oro puro ronda los 125 euros, mientras que el gramo de oro de 18k (el que más se suele utilizar en joyería) se encuentra en torno a los 84 y 94 euros.