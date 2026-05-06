Javier Gil, experto en vivienda e investigador del CSIC: "Si quieres comprar una vivienda en Ámsterdam para ponerla en alquiler, no puedes, está directamente prohibido por ley"

Manifestación contra la escasez de viviendas y los elevados precios del alquiler en Ámsterdam, en una imagen de archivo

La crisis de la vivienda obliga a España a mirar fuera de sí misma. Mientras el mercado marca nuevos récords en los precios medios de la vivienda nueva y del alquiler, Europa surge como 'espejo' en el que comparar la situación nacional.

Un reciente estudio de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC por sus siglas en inglés), dejaba a España en mal lugar. Tomando como referencias los cálculos del alquiler medio en todo el país y el salario mínimo, la presión para un inquilino es del 47'8% solo por pagar la mensualidad del piso. Datos superiores a los de vecinos como Francia o Portugal.

En ese listado, Países Bajos salía bastante tocada a nivel financiero, ya que con las mismas métricas, la presión del alquiler llegaría al 55'7%. Sin embargo, desde Ámsterdam llega un modelo de actuación que ha querido ponderar el experto en vivienda e investigador del CSIC Javier Gil.

En una entrevista en la Cadena SER, Gil explica que en la capital neerlandesa esa práctica de comprar una vivienda para, de inmediato, alquilarla y sacarle rendimiento está prohibida. "No puedes, está directamente prohibido por ley", deja claro el experto.

"En Países Bajos lo que se consigue con esta medida es que inversores de fuera no vengan a hacerse con viviendas, como también pasa en Canadá", deja claro.

Pero Javier Gil considera que en España necesitamos algo más que una simple medida. Plantea la necesidad de elaborar y aprobar "un paquete de medidas cuyo fin sea proteger la función residencial de la vivienda".

"El mercado ya está regulado y aunque Rajoy cambió muchísimas leyes, ya está regulado... solo que para favorecer la especulación. El fondo buitre hoy paga menos impuesto que cualquiera de nosotros", lamenta.

Al respecto, rechaza la dicotomía de que "el debate sea si regular o no regular... el debate es plantear qué tipo de regulación establecer y a quién se dirige". Porque, remata al respecto, en España "hay que actuar contra una crisis de desigualdad, en la que cada vez hay una minoría más rica y una mayoría social sin riqueza".