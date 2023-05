Los pájaros de Europa desaparecen

Las poblaciones de aves en Europa han caído de media un 25% en los últimos 40 años, una cifra que sube al 57% si sólo se tienen en cuenta las especies típicas de zonas agrícolas.

Tal y como recoge EFE, la causa de esta tendencia, según un estudio internacional publicado en la revista científica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), sería la agricultura intensiva.

El trabajo, en el que han participado el CREAF, el Instituto Catalán de Ornitología (ICO) y el CSIC, liderados por la Universidad de Montpellier, concluye que la intensificación agraria de las últimas décadas es el motivo principal de la pérdida de aves.

En concreto, la investigación precisa que la desaparición de las aves en Europa se debe a la expansión de los monocultivos y el uso masivo de pesticidas y fertilizantes, porque eliminan insectos y plantas, que son la base de su alimentación y refugio.

Por otro lado, el cambio climático es la segunda causa y está detrás de la pérdida del 40%, de media, de las poblaciones de aves propias de ambientes fríos y de un 18% de las de hábitats cálidos.

Según el estudio, en cada país han disminuido de manera diferente según las características de sus prácticas agrícolas. Por ejemplo, las regiones de Europa occidental, donde las parcelas de cultivos suelen ser grandes y el uso de pesticidas intenso, se sitúan entre los más afectados, frente a los países del este, donde estas prácticas no están tan marcadas.

“Otro caso particular es la cuenca mediterránea, donde el relevo característico del terreno ha permitido mantener, al menos en determinadas zonas, un paisaje agrícola en mosaico, con márgenes vegetales y de piedra y cultivos combinados con hábitats naturales, que han ayudado a amortiguar la pérdida de aves”, ha explicado el investigador del CREAFR y del ICO Sergi Herrando, quien también es investigador del European Bird Census Council.