La Unión Europea llega a un acuerdo para apoyar el documento de la COP30
Lo ha confirmado la vicepresidenta tercera española, Sara Aagesen. El borrador final no cuenta con mención alguna a la hoja de ruta sobre combustibles fósiles
La Unión Europea ha llegado a un acuerdo para apoyar este sábado el documento final de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30), el cual estaba bloqueado por diferencias y desacuerdos en el tema de los combustibles fósiles con críticas de más de treinta países.
El nuevo borrador final, presentado por la presidencia brasileña de la cumbre y que tendrá que ser sometido a votación, no hace mención alguna a la hoja de ruta sobre combustibles fósiles, el tema principal de las discrepancias.
-Noticia en ampliación-