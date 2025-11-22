Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Unión Europea llega a un acuerdo para apoyar el documento de la COP30
Lo ha confirmado la vicepresidenta tercera española, Sara Aagesen. El borrador final no cuenta con mención alguna a la hoja de ruta sobre combustibles fósiles

Andrea Cadenas de Llano Sosa
En el exterior del recinto de la conferencia mundial sobre clima COP30 todo parece bastante normal la mañana después del incendio.
Exterior del recinto de la conferencia mundial sobre clima COP30 la mañana después del incendio.dpa/picture alliance via Getty I

La Unión Europea ha llegado a un acuerdo para apoyar este sábado el documento final de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30), el cual estaba bloqueado por diferencias y desacuerdos en el tema de los combustibles fósiles con críticas de más de treinta países.

El nuevo borrador final, presentado por la presidencia brasileña de la cumbre y que tendrá que ser sometido a votación, no hace mención alguna a la hoja de ruta sobre combustibles fósiles, el tema principal de las discrepancias. 

