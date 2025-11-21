El 'otro' incendio de la COP30: España y decenas de países se rebelan contra el "inaceptable" borrador de acuerdo final

A veces, la realidad supera la mejor de las perchas periodísticas. Este jueves, mientras España se debatía entre el aniversario de la muerte de Franco y la condena al fiscal general del Estado, una noticia desde Brasil se colaba en las alertas. Un incendio en plena Cumbre del Clima COP30 en Belem obligaba a desalojar el pabellón de negociaciones. El susto pasó, pero tras las primeras llamas han surgido otras metafóricas y posiblemente peores.

A horas de que acabe el plazo inicialmente previsto de la cita —con la previsión de que habrá prórroga—, las partes están enfrentadas por lo que consideran una "traición a la ciencia", el borrador de acuerdo final planteado por la presidencia de la cumbre. El motivo, que el texto propuesto por Brasil omite cualquier referencia a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles... la madre del cordero de esta cita.

España no ha tardado en posicionarse en contra, igual que han hecho otros 37 países participantes, entre ellos Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Corea, Finlandia, México, Colombia, Bélgica o Suecia.

¿Qué alega la presidencia?

Sabedor de que será difícil todo acuerdo, el responsable de la COP30, el diplomático brasileño André Corrêa do Lago, ha intentado aprovechar la vía del pragmatismo. Aquello de que es mejor un mal acuerdo que un no acuerdo. En sus palabras, hay que lograr un resultado, aún a sabiendas de que "exasperará a tanta gente".

"Sabemos lo difícil que es alcanzar un consenso. No podemos olvidar que el mismo consenso que exaspera a analistas, a delegados y a tanta gente es la enorme fuerza de este régimen".

Su propuesta, que ya es la segunda dentro del evento, excluye cualquier mención a la propuesta con la que nacía la COP30, la de impulsar una hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles. Básicamente, porque los grandes países productores de petróleo y gas se muestran en contra de un programa de eliminación de estos combustibles.

Resulta llamativo que la propuesta de 'omisión intencionada' nazca de un responsable brasileño designado por Lula da Silva, puesto que, como recuerda La Vanguardia, su ministra de Medio Ambiente y Clima, Marina Silva, es una de las principales defensoras para precisamente lo que se reclama en la COP30. Establecer una hoja de ruta realista pero ejecutiva para la eliminación de los combustibles fósiles.

Tampoco hay referencias a un posible —y demandado— plan para trazar interdependencia entre el clima y la naturaleza en plena batalla contra la deforestación, motivo que añade enfado entre los ya críticos.

¿Qué dice España?

El Gobierno ha manifestado una postura crítica, dentro de una moderación en las formas que no quieren mostrar otros actores. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, representado por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en Belem ha expuesto que "en su forma actual, la propuesta no cumple con las condiciones mínimas requeridas para un resultado creíble de la COP", recoge Europa Press. Por ello demandan un nuevo texto que incluya las opiniones de la mayoría y restablezca "el equilibrio, la ambición y la credibilidad del proceso".

La propia ministra añade que "lo que podemos decir desde la Unión Europea es que el texto que hay ahora presentado no es aceptable. Hay una gran bandera, que es la que ondea la UE con fuerza, que se llama ambición. Ambición alineada con la ciencia y lo que estamos viendo es que la ambición no está presente", ha recalcado.

¿Qué dicen otras voces en contra?

El panel de expertos científicos y ecologistas que participan en la COP30 no han sido tan mesurados, ya decíamos. En un comunicado conjunto aseguran que la propuesta de acuerdo de la organización es "una traición a la ciencia y a las personas, especialmente a las más vulnerables". Además, señalan que resulta "totalmente incoherente con los objetivos reafirmados de limitar el calentamiento a 1,5 °C y con el casi agotamiento del presupuesto de carbono".

El comunicado lo firman, detalla EFE, Thelma Krug, presidenta del Consejo Científico de la COP30; Fatima Denton, de la Universidad de Naciones Unidas; y Johan Rockström, del Instituto de Investigación de los Impactos Climáticos de Potsdam, entre otros.

Desde la Unión Europea, el comisario de Clima, Wopke Hoekstra, cree que el borrador "decepciona" porque "distan mucho" de la ambición necesaria. Al respecto ha añadido que "estamos dispuestos a ser ambiciosos en materia de adaptación, pero queremos dejar claro que cualquier referencia a la financiación debe enmarcarse claramente en el compromiso adquirido el año pasado sobre el el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado".

La homóloga francesa de Aagesen, Monique Barbut, apunta que no hacer referencia a los combustibles fósiles, siendo responsables "de más del 80% del calentamiento global" es "una omisión incomprensible en plena emergencia climática”.

El sentimiento es casi idéntico entre todos los miembros de la UE. El ministro del Clima de Dinamarca, Lars Aagaard, que hace las veces de negociador de los Veintisiete, ha llegado a decir que es mejor acabar la cumbre sin un documento que con semejante e "inaceptable" acuerdo.

¿Habrá prórroga?

Un clásico de otras COP que no parece pillar a nadie por sorpresa en Belem. Primero, por el tiempo perdido a causa del incendio real del jueves; más allá, por el incendio metafórico aún sin sofocar de la negociación climática. Todos los caminos apuntan a que la Cumbre del Clima de Belem se alargará, al menos, durante el sábado, en busca de ese acuerdo final que contente a unos y otros. Aunque sea parcialmente.