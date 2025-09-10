Una expedición perfora las profundidades del lecho marino para descubrir qué hay debajo y lo que encuentran sobrepasa las expectativas

Vista submarina de los rayos del sol que pasan a través del agua azul oscuro en el fondo rocoso del océano.

Un equipo internacional de científicos ha descubierto una vasta reserva de agua dulce oculta bajo el océano Atlántico, frente a la costa noreste de Estados Unidos. Este hallazgo, realizado durante la Expedición 501, ha desafiado todas las expectativas.

Los científicos esperan con este descubrimiento avanzar en la búsqueda de una solución ante la creciente crisis mundial del agua potable. A medida que aumenta el riesgo de sequía, las costas se vuelven más saladas y se proyecta que la demanda mundial superará los suministros de agua dulce en aproximadamente un 40% en solo unos pocos años, los científicos están ampliando la búsqueda de soluciones.

La expedición movilizó este verano el buque elevador Robert, que se convirtió en un laboratorio geológico flotante. Durante más de tres meses los científicos perforaron a una profundidad de unos 400 metros debajo del lecho marino frente a Cape Cod, desde donde extrajeron miles de núcleos y muestras de agua (casi 50.000 litros en total) para mapear y probar lo que hay debajo, según informó el medio Newsbomb.

Brandon Dugan, geofísico y uno de los principales miembros de la expedición, señaló que este hallazgo sugiere que el agua podría haber estado conectada a sistemas terrestres en el pasado o incluso seguir estándolo. La salinidad de las muestras fue de aproximadamente cuatro partes por mil, lo que indica que es relativamente dulce en comparación con el agua de mar.

Los científicos investigan ahora el origen de esta reserva subterránea mientras se baraja la hipótesis de que se trate de agua glaciar atrapada durante la última glaciación, hace miles de años. También se investiga la posibilidad de que provenga de acuíferos continentales que se hayan filtrado hacia el océano con el paso del tiempo. Los análisis de laboratorio de las muestras recolectadas ayudarán a determinar su antigüedad y composición química.