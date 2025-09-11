10 lapsus de políticos con los que es imposible no reírse

En la sesión parlamentaria de este miércoles se produjo un momento durante la intervención de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, que llamó al diputado de Vox "Frigodedo" en lugar de Figaredo. Este lapsus desató las risas de la bancada de la izquierda e inmediatamente corrió como la pólvora en redes.

Esta ocasión ha dado pie a que recordemos algunas de las intervenciones 'estrella' de algunos de nuestros más ilustres políticos. Y por lo que se puede comprobar... nadie se salva: presidentes, portavoces, diputados, secretarios generales... todos tienen algún 'borrón' en su historial que, en un tomo gracioso, son dignos de recordar.

Como todos se imaginan, hay algunos políticos que tienen una historia muy controvertida en este sentido, y si hablamos de este tipo de situaciones, a todos se nos viene el mismo nombre a la cabeza: el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

1. Mariano Rajoy: "Es el alcalde el que quiere..."

Empezamos por todo lo alto. Mariano Rajoy dejó una frase para la historia cuando durante su visita a Benavente, en Zamora. Fue en ese momento, mientras daba un mitin a un grupo de personas cuando soltó una de sus frases más célebres. Todavía seguimos sin saber bien qué quiso decir: “Es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”.

2. Federico Trillo: "¡Viva Honduras!"

Sin salir del Gobierno popular, y aunque esta metedura de pata pudo pasar más desapercibida, no puede ser olvidada. El exministro de Defensa Federico Trillo, que ejerció en el cargo entre el año 2000 y el 2004. Durante una visita a El Salvador, en la que la intención del mandatario español era la de animar a las tropas de ese país, dejó un efusivo "¡Viva Honduras!", que fue respondido por los militares salvadoreños con un cómico "¡Viva!".

3. Zapatero: "Estimular para favorecer, para follar"

Sí, seguro que se acuerdan. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero tuvo un histórico desliz al asegurar que era necesario "estimular para favorecer, para follar". Lo hizo en el año 2009, mientras daba una rueda de prensa en la que informaba sobre un acuerdo en materia de Defensa con Rusia. En lugar de decir "para fomentar", el ¿subconsciente? le jugó una mala pasada. Esto causó un gran revuelo y risas en la sala.

4. Rajoy: "Cuanto pero, mejor para todos..."

Y... de vuelta a las andadas, no podemos olvidarnos de otro lapsus de Mariano Rajoy, esta vez en el Congreso en 2017. Durante su intervención en el estrado, pronunció la siguiente frase para referirse a Podemos: “Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político”. La frase dejó rostros de confusión e incredulidad en la mayoría de los diputados, sobre todo en Pablo Iglesias, al que justo en ese momento enfocaron las cámaras. Su cara lo decía todo.

5. Pedro Sánchez: "Gobernamos con VOX"

Y también hay para Pedro Sánchez. El actual presidente del Gobierno tuvo un lapsus que, si bien corrigió al momento, no dejó a nadie indiferente. Ocurrió en 2023, mientras faba un discurso acerca de los logros del Gobierno, y en aquel momento dijo una frase que todavía resuena: "Gobernamos con VOX".

6. Cristina Narbona, diputada del PSOE

La actual diputada del Partido Socialista no dejó especialmente claro qué había hecho el Gobierno tras pronunciar unas palabras que generaron confusión: "Hemos hecho lo que no hicimos y lo que sí hicimos".

7. Mariano Rajoy: "ETA es una gran nación"

Otra de las declaraciones más polémicas de Mariano Rajoy tuvo como protagonista a la banda terrorista ETA. Su frase, pronunciada en 2007 respecto al final de la tregua entre el Estado y ETA, dejó a todos con cara de asombro: "ETA es una gran nación".

8. Cospedal: "Hemos trabajado mucho para saquear este país"

María Dolores de Cospedal, ex ministra de Defensa del Gobierno durante la legislatura de Mariano Rajoy tuvo una equivocación -aunque repetida- durante una comparecencia pública que, si bien se hizo realidad años después. “Hemos trabajado mucho para saquear este país”.

9. José Blanco: "IKEA"

Y para la última de esta lista, tenemos que mirar nuevamente al PSOE. En esta ocasión por unas palabras del exdiputado de la formación socialista bajo el mando de Zapatero, José Blanco, cuando se quería referir a Serge Ibaka, jugador nacionalizado por España para disputar competiciones internacionales. El político le rebautizó como "IKEA". Un comentario que, como puede imaginarse, generó numerosas risas entre los periodistas.

BONUS TRACK: "Me gustan los catalanes porque hacen cosas"

Les preguntamos, ¿saben quién pronunció esta maravillosa frase? Seguro que sí. Pista: ha salido en esta lista.