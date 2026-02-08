Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
A qué hora se sabrá quién ha ganado las elecciones de Aragón 2026: cómo será el escrutinio
elecciones aragón
La participación ronda el 41% a las 14:00 horas, similar a la de 2023
Política
Política

A qué hora se sabrá quién ha ganado las elecciones de Aragón 2026: cómo será el escrutinio

Habrá que esperar poco tras el cierre de los colegios a las 20:00 horas, con resultados muy fidedignos, aunque los oficiales al 100% no llegan hasta días después. 

Félix Esteban
Félix Esteban
escrutino-elecciones-aragon
Miembro de una mesa electoral realizando el recuento manual de votos.Anadolu via Getty Images

Como cada jornada electoral, ya sea nacional o autonómico, está incertidumbre de saber cuanto antes quién ganará las elecciones. Pasará este 8 de febrero con las elecciones de Aragón. Las encuestas a pie de urna dan una fotografía más o menos aproximada, pero es el recuento el que va dibujando el "cuadro" completo. La cuestión es a partir de qué hora ya se puede dar por buenos los resultados. 

Si quieres saber una hora, los resultados de las elecciones a las Cortes de Aragón 2026 se conocerán de forma progresiva a partir de las 20:00 horas (cierre de los colegios electorales) del domingo 8 de febrero, pero las proyecciones fiables se darán sobre las 22:00 horas

Las horas clave del recuento y los resultados

Son las 8 de la tarde y se da por concluida la votación. Cada mesa comprueba los votos válidos por recuento manual.

  • Entre las 20:00 y las 21:00 se sabrán los primeros datos oficiales (participación y escrutinio inicial del 20-40%), proporcionados por el Ministerio del Interior y el Gobierno de Aragón
  • Entre las 21:00 y las 22:00 ya se habrá avanzado al 70-90% escrutado, con lo que ya se pueden saber con bastante fidelidad las primeras proyecciones de escaños y el ganador (el PP gana en todas las encuestas, pero no llegaría a la mayoría absoluta). 
  • Será en la media hora entre las 22:00 y las 22:30 horas cuando se tengan los resultados casi definitivos (90-95% escrutado). 
  • Para los que no les importe trasnochar y quieran saber resultados al 100%, tendrán que esperar a la medianoche, donde la Junta Electoral de Aragón oficializará el resultado. 

Hay que tener en cuenta tres claves:

  • El escrutinio que se sigue la noche electoral es provisional, aunque estadísticamente muy fiable.
  • No incluye aún el voto CERA (residentes en el extranjero).
  • A partir del 70% escrutado, los datos suelen ser ya representativos en Aragón. Aquí es cuando los medios y los partidos empiezan a hablar de "ganador" o de posibles pactos.

Esto no ha acabado: el escrutinio general (días después)

Pero el resultado oficial no se proclama esa noche. Será entre el tercer y quinto día tras las elecciones, se realiza el escrutinio general. Lo supervisa la Junta Electoral de Aragón y es cuando ya se incorporan el voto CERA y las posibles reclamaciones o incidencias. No suele cambiar el resultado, pero puede que baile un escaño a favor o en contra.

Solo después se asignan de forma definitiva los escaños en las Cortes de Aragón.

¿Puede cambiar el resultado después de la noche electoral?

En la práctica, es muy raro. El voto exterior en Aragón suele representar menos del 1% del total, y solo podría alterar un escaño en escenarios extremadamente ajustados. En términos políticos, el ganador se conoce la misma noche, aunque la proclamación legal llegue días más tarde.

Félix Esteban
Félix Esteban
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España y escribo sobre todo lo que te interesa ciertos días de diario y cada fin de semana, desde política a sociedad, curiosidades o esa última hora que te puede sorprender.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo tipo de temas de actualidad y de temas que te interesan por su magnitud o porque te afectan directamente en tu vida cotidiana: ahorro, empleo, viajes, lo último en tendencias y redes…, con un enfoque directo y donde saques información pero también conocimiento del tema en cuestión, contextualizando y haciéndote pensar.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, donde estudié Periodismo y Comunicación Corporativa, pero me trasladé a Madrid, donde realicé un máster en comunicación corporativa en ESERP. Sin embargo, lo que más me gusta es escribir, aprender y escribir. He colaborado en varios medios digitales como redactor y editor (Grupo Merca2, Infodefensa, Business Insider…), así como coordinación de colaboradores y responsable de uno de los portales informativos de Merca2. Además, tengo mucho cariño a mi hobby de escribir críticas de cine desde hace varios años, mi gran pasión. ¿Las otras? Literatura, tecnología, economía e historia, y el deporte.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política