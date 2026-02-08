A qué hora se sabrá quién ha ganado las elecciones de Aragón 2026: cómo será el escrutinio

Como cada jornada electoral, ya sea nacional o autonómico, está incertidumbre de saber cuanto antes quién ganará las elecciones. Pasará este 8 de febrero con las elecciones de Aragón. Las encuestas a pie de urna dan una fotografía más o menos aproximada, pero es el recuento el que va dibujando el "cuadro" completo. La cuestión es a partir de qué hora ya se puede dar por buenos los resultados.

Si quieres saber una hora, los resultados de las elecciones a las Cortes de Aragón 2026 se conocerán de forma progresiva a partir de las 20:00 horas (cierre de los colegios electorales) del domingo 8 de febrero, pero las proyecciones fiables se darán sobre las 22:00 horas.

Las horas clave del recuento y los resultados

Son las 8 de la tarde y se da por concluida la votación. Cada mesa comprueba los votos válidos por recuento manual.

Entre las 20:00 y las 21:00 se sabrán los primeros datos oficiales (participación y escrutinio inicial del 20-40%), proporcionados por el Ministerio del Interior y el Gobierno de Aragón .

se sabrán los primeros datos oficiales (participación y escrutinio inicial del 20-40%), proporcionados por el . Entre las 21:00 y las 22:00 ya se habrá avanzado al 70-90% escrutado, con lo que ya se pueden saber con bastante fidelidad las primeras proyecciones de escaños y el ganador (el PP gana en todas las encuestas, pero no llegaría a la mayoría absoluta).

ya se habrá avanzado al 70-90% escrutado, con lo que ya se pueden saber con bastante fidelidad las primeras proyecciones de escaños y el ganador (el PP gana en todas las encuestas, pero no llegaría a la mayoría absoluta). Será en la media hora entre las 22:00 y las 22:30 horas cuando se tengan los resultados casi definitivos (90-95% escrutado).

cuando se tengan los resultados casi definitivos (90-95% escrutado). Para los que no les importe trasnochar y quieran saber resultados al 100%, tendrán que esperar a la medianoche, donde la Junta Electoral de Aragón oficializará el resultado.

Hay que tener en cuenta tres claves:

El escrutinio que se sigue la noche electoral es provisional, aunque estadísticamente muy fiable.

No incluye aún el voto CERA (residentes en el extranjero) .

. A partir del 70% escrutado, los datos suelen ser ya representativos en Aragón. Aquí es cuando los medios y los partidos empiezan a hablar de "ganador" o de posibles pactos.

Esto no ha acabado: el escrutinio general (días después)

Pero el resultado oficial no se proclama esa noche. Será entre el tercer y quinto día tras las elecciones, se realiza el escrutinio general. Lo supervisa la Junta Electoral de Aragón y es cuando ya se incorporan el voto CERA y las posibles reclamaciones o incidencias. No suele cambiar el resultado, pero puede que baile un escaño a favor o en contra.

Solo después se asignan de forma definitiva los escaños en las Cortes de Aragón.

¿Puede cambiar el resultado después de la noche electoral?

En la práctica, es muy raro. El voto exterior en Aragón suele representar menos del 1% del total, y solo podría alterar un escaño en escenarios extremadamente ajustados. En términos políticos, el ganador se conoce la misma noche, aunque la proclamación legal llegue días más tarde.