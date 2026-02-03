Qué pasa si tengo que trabajar y soy parte de la mesa electoral en las elecciones de Aragón: permisos laborales y derechos

Si te toca una mesa electoral en Aragón o en cualquier elección, tienes varios derechos que te amparan, y alguna excepción para no acudir.

Cuando llegan unas elecciones como las de Aragón del próximo 8 de febrero, hay dos dilemas: a quién votar y si tienes permiso para ir a las urnas en caso de que trabajes. La primera igual la tienes clara, la segunda puede que también, pero hay una tercera cuestión: qué ocurre si te llaman para formar parte de una mesa electoral. Crees que nunca ocurrirá, pero la posibilidad está ahí.

Vamos a poner que te ha tocado: y ahora qué. Lo primero es ver si serás presidente, vocal titular o suplente. En los dos primeros casos, te tocará ir sí o sí. Lógicamente, tienes los derechos laborales claros y es prioritario respecto a tu trabajo, según indica la ley nacional (LOREG, art. 28), aplicable para Aragón.

Permiso para el día de las elecciones del 8F en Aragón

En este caso tienes un permiso retribuido de jornada completa durante el domingo 8 de febrero, si es laborable para ti. El tiempo se considera trabajado y se paga íntegro; avisa a tu empresa con antelación y justifícalo con la designación oficial.

Si tienes turno de noche la víspera (sábado 7F), la empresa debe cambiarlo si lo pides para descansar.

¿Y qué pasa con el día posterior? Recuerda que entre el cierre de mesa, recuento, firma de actas, etc. llegarás a casa bastante tarde. Pues que sepas que hay una reducción de 5 horas en tu jornada laboral del día siguiente, siempre retribuida y proporcional, en caso de tener jornada parcial.

Y no es recuperable: aplica aunque el domingo no fuera laborable para ti.

Para suplentes, el permiso aplica solo si acabas conformando la mesa; si no, regresas al trabajo normal.

Si acudes al colegio electoral, pero no llegas a constituir mesa, el permiso suele limitarse al tiempo indispensable (normalmente la mañana). Si finalmente entras en la mesa, pasas a tener los mismos derechos que un titular.

Qué obligaciones y excepciones hay

Tu presencia en la mesa es "sagrada": debes de cumplir en la mesa independientemente de tu horario previo. Pero hay excepciones, como enfermedad grave y discapacidad igual o superior al 33%, pero nunca por trabajo, por muy importante que sea. Y, por supuesto, la empresa no puede negarte el permiso.

Si aún así tu empresa se niega, contacta a Inspección de Trabajo o sindicatos; la normativa es obligatoria para todos los contratos (Estatuto de los Trabajadores art. 37).

Y el lado positivo, aunque a la mayoría le parece muy poco: recibes dieta económica de la Administración (unos 80-100 € por día más las 5 horas extra señaladas), aparte del salario.

Tus derechos laborales para ir a votar

Lo normal es que no tengas que pasar por todo eso y simplemente ir a votar, pero que sepas que también estás cubierto por derechos laborales, con un permiso en este caso de hasta 4 horas para ejercer tu derecho constitucional, pero solo si coincide con tu jornada laboral, aunque vale parcialmente.

Estos criterios han sido reiterados por la Junta Electoral Central en instrucciones interpretativas dirigidas a empresas y administraciones públicas.

¿Pueden descontarte salario o exigirte recuperar horas?

Rotundamente, no. El permiso es retribuido al 100% y no se pueden recuperar horas, ni cambiarlas por vacaciones, ni días libres alternativos. Tampoco puede afectar a pluses salariales vinculados a la jornada ordinaria.

Cualquier intento de hacerlo vulnera la normativa electoral y laboral, y puede ser denunciado ante la Inspección de Trabajo.

Eso sí, no olvides presentar el justificante oficial que te entregan en el colegio electoral, ya sea al ir a votar o al finalizar la jornada si has sido miembro de una mesa.

Si te encuentras con algún problema, acude a un sindicato o a la Inspección de Trabajo. Las sanciones para la empresa pueden ser económicas.