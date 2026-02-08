Cientos de personas salen a las calles de Madrid contra el "deterioro intencionado" de la sanidad pública

Miles de personas recorren este domingo el centro de Madrid en una manifestación contra la política sanitaria de Ayuso.

Cientos de personas han salido este domingo a las calles de Madrid, convocados por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), CC.OO. y UGT, para denunciar el "deterioro intencionado" de la sanidad por parte del Partido Popular (PP) regional.

A la manifestación, que ha partido a las 12 horas desde el Paseo del Prado a la altura del ministerio de Sanidad en dirección a la Puerta del Sol, también han asistido el secretario general del PSOE-Madrid, Óscar López, y las portavoces de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el Ayuntamiento, Rita Maestre.

Bajo el lema 'Salvar la sanidad pública madrileña. Por la salud de todas y todos', los más de 100 colectivos y entidades adheridas han reclamado "la universalidad, sostenibilidad y financiación adecuada" de la Sanidad Pública "para "frenar la privatización y recuperar lo privatizado".

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, quien ha encabezado la manifestación junto a los representantes del resto de colectivos convocantes, ha lamentado que la Comunidad gaste "500 euros por debajo" de la inversión sanitaria en España y ha recordado la 'Marea Blanca' que en 2012 "consiguió parar el intento de privatización por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre".

"No vamos a parar, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir denunciando hasta que se sienten a cambiar esta política sanitaria. Porque sabemos cuál es la solución, que no es otra que aumentar la financiación, aumentar los profesionales y poner en el centro del sistema a la atención primaria", ha declarado.

"Robar el dinero a la sanidad pública"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado este domingo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de "robar el dinero a la sanidad pública" y "convertir el derecho de todos en un negocio".

López ha lamentado que en Madrid hay un millón de personas en lista de espera, mientras que el gobierno regional ha destinado más de 1.600 millones de euros para el grupo Quirón.

"La derecha sabe que hay mucho dinero en la Sanidad y ha decidido sacar ese dinero de la pública para metérselo a la privada. Y todo acaba finalmente en chanchullos y en negocietes que acaban beneficiando a la propia señora Ayuso", ha asegurado.

También la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha expresado que "las élites económicas y políticas" de la ciudad están "robando" al municipio y a la región, así como a la sanidad pública.

"Los grupos Quirón, Ribera Salud, se han forrado a costa de la sanidad madrileña, lo que están haciendo es esquilmar un derecho fundamental y, mientras algunos se enriquecen con miles de millones de euros anuales, en Madrid hay 600.000 personas que no tienen un pediatra asignado o un médico de cabecera asignado", ha afirmado.

También su compañera de partido Manuela Bergerot ha defendido que la "sanidad pública madrileña está bajo el asedio de los buitres" como los de Ribera Salud o Quirón, así como en las manos de su "mejor empleada", la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Nos están robando la sanidad y la gente está harta de tener que elegir entre seguir esperando o tener que pagar. Así que desde las instituciones y desde las calles vamos a seguir defendiendo que la sanidad pública no se no se vende y que Isabel Díaz Ayuso tiene que dejar de entregar el presupuesto sanitario para que se convierta en ese botín de Grupo Quirón", ha subrayado.