Ábalos pide ser readmitido en el PSOE

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ya ha remitido a la dirección nacional del partido la documentación relativa a su defensa, después de que Ferraz le diese un plazo de cinco días para enviarla y reclama que se archive su expediente de expulsión porque, a su juicio, no ha cometido ninguna falta recogida en los estatutos y el reglamento del partido.

Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, Ábalos trasladó los documentos en los que basa su defensa este lunes 7 de octubre y pide que se archive el expediente de suspensión cautelar de militancia iniciado el pasado mes de febrero por la "caducidad" del mismo y por "la inexistencia de falta alguna".

En su escrito dirigido a la Secretaría de Organización del PSOE, el exdirigente socialista, actualmente diputado del Grupo Mixto, señala que el pasado 26 de febrero se le exigía la renuncia a su acta de diputado y se le daba un plazo de 24 horas pero no se le concedió ese plazo antes de proceder a la apertura del expediente.

Por tanto, según defiende, no se le puede acusar de haber "obstruido la labor y decisión de los órganos del partido" porque no tenía conocimiento de dicha decisión. También alega que no se le puede acusar de actuar en contra de un acuerdo adoptado por un órgano del partido al no tener "conocimiento fehaciente" del mismo.

Así, pide a la Comisión Ejecutiva Federal que proceda al archivo del expediente y se le reintegren todos sus derechos como afiliado y cargo público.