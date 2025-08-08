Abascal aumenta su discurso antimigratorio tras Jumilla: "El islamismo es una ideología extremista y totalitaria"

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha pronunciado tras la polémica que ha protagonizado el municipio de Murcia, Jumilla, y el veto al culto musulmán por parte de la formación de extrema derecha y el Partido Popular. "Hay que proteger los espacios públicos de prácticas ajenas a nuestra cultura y a nuestra forma de vida. Hay que proteger a los españoles de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfraza a veces como religión", aseguraba Abascal en la red social X en un verano en que Torre Pacheco y Jumilla han protagonizado un aumento en el discurso de odio contra los migrantes que ha significado incluso que el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia aumente sus esfuerzos.

La polémica surgió cuando una enmienda aprobada por ambas formaciones de derechas en el consistorio murciano donde modificando una ordenanza municipal para que los recintos deportivos de la localidad se dediquen en exclusiva a actividades deportivas o aquellas que organice el propio Ayuntamiento. Dichos espacios deportivos habían protagonizado durante los últimos tiempos el rezo para el fin del Ramadán y más adelante la fiesta del Cordero.

"Allí donde el islamismo avanza , retroceden las libertades, se denigra a la mujer, se persigue a los homosexuales, se violenta a los niños…. Todo esto son realidades que ya vivíamos en muchas zonas de España", ha enfatizado el líder de la formación de extrema derecha aumentando un discurso antimigratorio que ya se ha convertido en una seña de identidad del partido que, desde su creación, han apostado por relacionar migración con delincuencia. "Para nosotros es muy importante mantener nuestra identidad y nuestras costumbres, y cualquier persona que venga a España debe hacerlo con la firme intención de adaptarse a nuestra cultura y a nuestras costumbres", ha dicho Abascal.

Además de la justificación de su discurso, Vox también anuncia en este post en X que esperan llegar más lejos en lo que el veto del Islam se refiere. "Del mismo modo que pedimos que no se cedan espacios públicos para la celebración de fiestas que promueven el islamismo , pedimos que se prohíba el velo islámico en instalaciones públicas, por ser un símbolo de sumisión de la mujer", anunciaba.

La polémica surge después de un verano donde el discurso de odio ya aumentó significativamente en Torre Pacheco donde algunos usuarios de extrema derecha anunciaron a través de redes sociales que irían a la región murciana para "hacer cacerías de inmigrantes". Ahora, también en Murcia, la situación renace en Jumilla donde el veto a las prácticas religiosas ha protagonizado la actualidad en los últimos tres días hasta tal punto de que la Conferencia Episcopal se ha pronunciado contra la medida adoptada por el Gobierno regional.

Ante la ola de críticas, el PP de Jumilla que gobierna con la formación de Abascal, recalca que la moción aprobada "no recoge ningún veto ni ninguna prohibición a nadie por su origen o creencia religiosa" y que lo único que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Jumilla es "iniciar una modificación de la ordenanza municipal de Uso de Instalaciones Deportivas, para que se usen exclusivamente para el ámbito deportivo o actividades organizadas por el Ayuntamiento".