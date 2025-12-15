El emotivo homenaje de Manolo Chinato a Robe Iniesta en Plasencia

Desde que se conociera el fallecimiento de Robe Iniesta el pasado miércoles a los 63 años, media España se ha volcado con él. Desde la industria de la música con gestos como el de Dani Martín en uno de sus conciertos recientes a los fans más acérrimos de Extremoduro pasando por el mensaje que han marcado distintos líderes políticos sobre su música que, sin duda, ha marcado a varias generaciones.

Este domingo, como colofón a una semana de recuerdo y homenaje, miles de seguidores se trasladaron a Plasencia (Cáceres), localidad natal de Iniesta, a rendirle homenaje en un evento organizado en el Palacio de Congresos que, a partir de ahora, recibirá su nombre. Allí, se cantaron sus canciones, se recitaron sus letras, se aunaron pinturas, cartas y mensajes al compositor por parte de sus seguidores de todas las edades, desde jubilados a niños pequeños.

En el lugar había dos libros de condolencias donde los seguidores de Iniesta podían escribir su mensaje. Sobre el escenario, una amiga de la familia pintaba en directo un retrato de Iniesta y, como si se tratase capilla ardiente, el baúl de viaje de sus conciertos acogía encima sus cenizas, una funda de guitarra abierta y su característico fular amarillo.

Todo ello, acompañado de flores, dibujos, coronas y un cuadro con las portadas de Deltoya y Mayéutica, dos de sus proyectos más significativos con Extremoduro y en solitario, respectivamente.

Ama, ama, ama y ensancha el alma: las palabras de Manolo Chinato a Robe Iniesta

El evento contó también con la participación de la banda que ha acompañado a Robe en sus últimas giras en solitario, quienes pusieron música a varios temas icónicos del artista. Entre ellos, el Ama, ama, ama y ensancha el alma, quien Iniesta llevó a la música pero cuya letra pertenecía al poeta Manolo Chinato.

Precisamente, Chinato se subió al escenario a recitar esta letra como homenaje al que fuera líder de Extremoduro, protagonizando uno de los momentos más emotivos del evento. "De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado", recitó el poeta salmantino.

La admiración entre Chinato e Iniesta era mutua y mantuvieron un vínculo cercano durante años dando lugar al proyecto Extrechinato y Tú, en el que Iniesta junto a Iñaki Antón Uoho se unieron con Fito Cabrales, entonces líder de Platero y tú para homenajearle en un disco llamado Poesía Básica.