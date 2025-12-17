La nueva jefa de los espías británicos declara una guerra en la sombra contra Rusia: "Operamos entre la paz y la guerra"

Los espías británicos tienen nueva jefa: Blaise Metreweli, quien se ha convertido en la primera mujer en ponerse al frente del Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido (más conocido como MI6).

Metreweli tomó posesión de su cargo el 1 de octubre de este año y en su primera comparecencia pública ha dejado claro que combatir las campañas de sabotaje de Rusia será uno de los principales objetivos de su mandato.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico The Sun, la directora del MI6 ha declarado una guerra en la sombra contra Rusia afirmando que los espías británicos llevarán a cabo acciones encubiertas para superar a Rusia "en todos los sentidos".

En ese sentido, Blaise Metreweli ha subrayado, en referencia a las acciones de 'guerra híbrida' por parte de Vladímir Putin, que "ahora estamos operando en un espacio entre la paz y la guerra".

Respecto a cómo responder a Rusia, la jefa de los espías británicos ha resaltado que "nunca nos rebajaremos a las tácticas de nuestros oponentes". Pese a ello, Metreweli ha dejado claro que "debemos intentar superarlos. En todos los ámbitos. En todos los sentidos".

Ataques de Rusia contra la OTAN "justo por debajo del umbral de la guerra"

La directora del Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido ha acusado a Putin tanto de "alargar las negociaciones" para poner fin a la guerra de Ucrania como de haber lanzado una serie de ataques contra Reino Unido y los aliados de la OTAN "justo por debajo del umbral de la guerra".

Entre esos ataques no militares por parte de Rusia contra los países de la OTAN, la líder del MI6 ha enumerado incursiones en el espacio aéreo sobrevolando aeropuertos y bases militares; sabotajes e incendios; ataques cibernéticos contra infraestructuras críticas; actividades agresivas en el mar (tanto en la superficie como en las profundidades) y campañas de propaganda para tratar de "agrandar" las fracturas en la sociedad.