Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, sorprende con un potente discurso en la gala Starlite: "Nos rodean guerras, crisis humanitarias, genocidios..."

Este domingo, bajo el lema Peace and Love y una estética hippie retro, tuvo lugar un año más la gala Starlite Occident en Marbella en la que numerosos rostros conocidos como Antonio Banderas, Plácido Domingo, Michael Bubblé, Valeria Mazza, Victoria Federica o Melendi se dieron cita con un fin solidario.

Al evento no faltó la hermana de la reina Letizia, Telma Ortiz, quien acudió en nombre del CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde figura como responsable de Alianzas Estratégicas Globales, con el fin de apoyar el Fondo de Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, de la mano de Alfonso Cisneros, quien representaba a Venezuela Sin Límites y Unidos en Red.

A pesar de que su asistencia era conocida, muchos se quedaron sorprendidos con la potencia de su discurso, en el que habló, por supuesto, de Venezuela, pero donde puso sobre la mesa la situación geopolítica actual y la presencia de "guerras y genocidios".

"Amor y paz y estar envueltos en este halo de alegría es lo que todos y todas nos gustaría en la vida, estar siempre así en todas partes del mundo. Pero, desgraciadamente, sabemos que esto no es así y nos rodean guerras, crisis humanitarias, genocidios, catástrofes naturales o creadas por la mano del hombre", comenzó diciendo.

Asimismo, Ortiz ha recordado que, en el caso de Venezuela, "cuando la atención mediática se desvanece, cuando los rescatistas, los equipos de emergencia, las agencias humanitarias nos vamos, queda un trabajo hecho, un trabajo duro, un trabajo necesario, pero es solamente un parche. Ahora es cuando empieza una etapa diferente".

"Venezuela tiene por delante un enorme desafío, pero también una enorme oportunidad. Hoy podemos transformar la solidaridad en acción, la acción en reconstrucción y la reconstrucción en esperanza", ha enfatizado.

Además de su potente reivindicación dentro de esta exclusiva cita, Ortiz fue la encargada junto a Ignacio Maluquer, fundador de Starlite junto a Sandra García-Sanjuán, de entregar el premio Fundación Starlite 2026 a Enrique Riquelme, empresario que copó titulares este año al presentar una candidatura para presidir el Real Madrid.

El pasado mes de octubre, Ortiz acaparaba todas las miradas al conocerse su ruptura con el abogado irlandés, Robert Gavin Bonnar, y trascender también las supuestas tensiones que habrían dado lugar a su separación y que irían desde desavenencias económicas a la gestión de la discreta vida privada de la hermana de la reina.