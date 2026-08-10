Confirmado por la Aemet: el mes de julio ha sido el más cálido y seco de la historia

El mes de julio ha sido el más cálido y seco de la serie histórica, según confirma la Aemet. La temperatura media en España ha sido de 25,7ºC, lo que supone 2,6ºC por encima de lo normal para esta época.

Este julio de 2026 ha empatado con el de 2022. Es decir, ambos son este momento los más cálidos desde que hay registros. Además, "no solo comparándolo con el resto de los julios, sino con todos los meses del año", asegura la Aemet.

El organismo meteorológico ya advirtió que el verano sería más cálido de lo normal, y de momento las previsiones se están cumpliendo. "Durante prácticamente todo el mes las temperaturas fueron excepcionalmente altas, y únicamente entre el 25 y 27 bajaron hasta valores normales o algo frescos", afirma la Aemet.

Ha habido anomalías térmicas especialmente marcadas en áreas del norte de Navarra y de Aragón, donde las temperaturas han llegado a situarse hasta 5ºC por encima de lo habitual.

La jornada más calurosa se produjo en Murcia el 23 de julio. Una estación de la red principal de la Aemet registró una máxima de 44,2ºC. La Aemet añade que los valores más bajos tuvieron lugar "en el Puerto de Navacerrada, con 7,1 °C y en Burgos/aeropuerto, con 8,3 °C, ambos registrados el día 26".

Las precipitaciones también marcan récord negativo

Las precipitaciones en la España peninsular han sido de 4,3 mm. Esto es un 26% del valor normal del período 1991-2020. Ha sido el más seco desde la serie histórica, que comienza en 1961.

Julio ha sido especialmente seco en el Valle del Ebro y en Cataluña. La Aemet subraya que "el carácter húmedo quedó restringido a áreas aisladas del centro y sureste peninsular".

La excepción ha sido Canarias, con "carácter muy húmedo en sectores de La Palma y extremadamente húmedo en parte de La Gomera". En Baleares también ha destacado el predominio seco.

"En cuanto a las precipitaciones mensuales acumuladas, los valores más altos se observaron en Santiago de Compostela/aeropuerto, con 52,2 mm y en Girona/aeropuerto, con 38,0 mm. En este último caso, por lo tanto, toda la precipitación del mes se registró en un único día", señala la Aemet.