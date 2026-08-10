Silvia Intxaurrondo vuelve de vacaciones y deja esta perla sobre el ático de Ayuso: "Lo que tiene Madrid"

Silvia Intxaurrondo ha vuelto este lunes al frente del programa "La Hora de La 1" de RTVE después de sus vacaciones y de semanas rumoreándose sobre su posible fichaje para el nuevo canal de televisión que comenzará sus emisiones en otoño, La Séptima.

La periodista vasca ha presumido de piel morena después de haberse ausentado de la televisión pública durante más de un mes. Pero también ha vuelto con fuerza. Uno de los contenidos que ha tenido el programa de este lunes ha sido la compra por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo de 6,3 millones de euros que, en principio, iba a ser usado como "despacho" por parte de Isabel Díaz Ayuso durante unas supuestas reformas de la Real Casa de Correos.

La noticia la adelantó hace dos semanas El País y, desde entonces, la cascada de críticas ha sido constante. Tanto es así que el gobierno madrileño ha reculado y ha decidido poner el ático de nuevo en venta, para destinar el dinero que se obtenga a indemnizar a los afectados por los pavorosos incendios de la sierra Oeste de Madrid este verano.

Pero el cambio de decisión no ha evitado que se haya criticado a Ayuso por haber ocultado durante tres meses esta compra, no haber todavía dado explicaciones sobre el uso que le iba a dar ni tampoco el precio exacto de la compra (Según El País, fueron 6,3 millones más una posible comisión a la inmobiliaria). Tampoco se ha explicado bien por qué la Comunidad no se planteó el "realojo" de Ayuso en otro edificio público de la Comunidad, para qué quería casi 100 metros de terraza o cómo se iba a poner una oficina en un inmueble que no tiene autorización para su uso. Sobre todo cuando su actual pareja, Alberto González Amador, ha puesto a la venta el piso en el que ambos conviven y el ático que adquirió la Comunidad de Madrid está a escasos metros de donde vive la madre de la presidenta madrileña.

Coincidencias que a Silvia Intxaurrondo le han llamado mucho la atención. "Cómo es Madrid, ¿eh? Es la ciudad donde uno no se encuentra a su ex, pero encuentra un piso gratis frente al piso de su madre. Qué cosas, ¿eh? Lo que tiene Madrid", ha dicho con mucha ironía.

Durante el programa, Intaxurrondo también ha dado por hecho que Ayuso tenía pensado vivir en ese ático. "La pregunta es muy sencilla. ¿Para qué se compró esa vivienda? Pero que no se burlen de los ciudadanos diciendo que era una oficina, cuando todos sabemos la respuesta a esa pregunta", ha explicado.