Albares afirma que los 28 españoles de la flotilla aún en Israel podrían volver este lunes

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este lunes que, si no hay cambios de última hora, los 28 activistas españoles de la Global Sumud Flotilla que siguen detenidos podrán salir hoy mismo de Israel para regresar a España.

Así lo ha anunciado en declaraciones a Catalunya Ràdio, después de que un grupo de 21 activistas españoles de la flotilla -entre ellos, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas- aterrizara ayer domingo por la noche en España.

"Hasta que no estén todos sentados en el avión y el avión esté en el aire, no lo podremos confirmar al cien por cien, pero hoy debería llegar ya el grupo de 28 miembros de la flotilla que todavía siguen retenidos en Israel", ha explicado Albares, que no ha querido dar más detalles de la operación de retorno.

Entre los 28 activistas aún encarcelados por las autoridades israelíes se encuentran la presidenta del grupo de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, así como el miembro del secretariado nacional de la CUP Adrià Plazas, el cual, según desveló Colau a su llegada a Barcelona, está en huelga de hambre en prisión.

Los integrantes de Sumud han denunciado vejaciones y malos tratos en la cárcel israelí. "Nos han golpeado, nos han arrastrado por los suelos, nos han vendado los ojos, nos han atado de pies y manos, nos han metido en jaulas, nos han insultado", contó Rafael Borrego, uno de los activistas, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Según señalaron, no tuvieron acceso a abogados ni pudieron contactar con las familias, no recibieron asistencia médica y se les privó de agua potable y de medicamentos necesarios a algunos de ellos, como la insulina que requerían dos personas diabéticas y que no recibieron hasta tres días después de la detención.

Preguntado por los "maltratos" que los activistas de la flotilla denuncian haber sufrido durante su detención en territorio israelí, Albares ha indicado que ya "hay una investigación por parte de la Fiscalía" y, de hecho, este domingo "había un equipo forense en el aeropuerto" de Madrid Barajas en el que aterrizaron para aquellos repatriados que quisieran hacerse un reconocimiento.