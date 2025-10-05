Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Arriban a casa: llegan a Madrid 21 de los 49 españoles de la Flotilla detenidos en Israel
Política

Política

Arriban a casa: llegan a Madrid 21 de los 49 españoles de la Flotilla detenidos en Israel

Entre ellos están la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal de ERC Jordi Coronas, que continuarán su viaje hacia Barcelona.

Ana Roca
Ana Roca
Un grupo de personas espera la llegada de 21 activistas españoles que formaban parte de la Flotilla Global Sumud retenidos por Israel en el aeropuerto de Barajas.EFE/ Javier Lizón

El primer grupo de españoles detenidos por Israel el pasado miércoles en aguas internacionales cuando trataban de llegar a Gaza para llevar ayuda humanitaria ha llegado ya a Madrid, donde han sido recibidos por familiares y amigos. De esta forma, 21 de los 49 españoles han aterrizado ya en el aeropuerto de Barajas tras salir esta tarde del aeropuerto de Tel Aviv. 

Entre ellos están la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal de ERC Jordi Coronas, que una vez en Madrid tomarán otro vuelo con destino al Aeropuerto del Prat, cuya llegada está prevista a las 22:50. También viaja en este vuelo el diputado de Compromís en las cortes valencianas Juan Bordera.

La ministra de Sanidad, Mónica García, es una de las personas que se encuentra en Barjas para recibir a los españoles y desde allí ha agradecido la acción “valiente” de la Flotilla que la semana pasada fue intervenida por Israel en aguas internacionales. Además, ha afirmado que espera que el resto de activistas españoles que continúan detenidos en Israel lleguen a España "en los próximos días" y ha explicado que el Gobierno ha llevado un equipo médico al aeropuerto por si fuera necesaria.

El motivo de la llegada de estos primeros españoles es que han aceptado firmar un documento en el que reconocen que entraron ilegalmente en Israel. Esta es la vía más rápida y lo que estos 21 activistas firmaron. Sin embargo, aún permanecen en Israel 28 tripulantes españoles de la Flotilla Global Sumud que no lo han hecho. 

En este caso, el proceso para que regresen a España se demorará aún varios días y se enfrentan a la deportación forzosa. "Estarán unos tres días más como máximos detenidos", según aseguró esta mañana el abogado de la Flotilla, Jaume Asens, a RTVE. 

