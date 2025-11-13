Alegría denuncia por "injurias e infamias" al excargo socialista que declaró que la ministra le había ofrecido 60.000 euros

"Esa información es tan real y veraz como aquella que indicaba que Pilar Alegría tenía una cuenta millonaria en República Dominicana". De esta manera ha negado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, la información que ha publicado esta mañana el diario El Mundo.

El periódico se hizo eco de la declaración de un excargo socialista, el expresidente de la comarca de Cariñena, que aseguró ante el magistrado que le juzga por prevaricación que Alegría le había ofrecido 60.000 euros en 2021 para que retirase la denuncia que interpuso contra Félix Bolaños después de ser expulsado del PSOE.

Según un comunicado hecho público en redes sociales, Alegría ha anunciado que "ha iniciado las oportunas acciones legales ante las injurias e infamias vertidas por este señor". "Ante una mentira de esta magnitud poco más se puede añadir. Por ello, se han iniciado de forma inmediata las acciones legales oportunas contra ese falso testimonio", prosigue el comunicado.

En el texto, la también secretaria general del PSOE de Aragón ha indicado que "las infamias vertidas por este señor las realiza durante un juicio en el que testificó como acusado por prevaricación. Es de sobra conocido que, en España, cuando se declara como acusado no estás obligado a decir la verdad. En segundo lugar, conviene recordar que este señor fue expulsado del PSOE en 2021 y, en el año 2023, pasó a formar parte de las listas del Partido Popular".

Por último, Alegría se ha reservado también el derecho a exigir rectificación "a aquellos medios que den pábulo a esta mentira". El expresidente comarcal señaló, según El Mundo, que Alegría le llamó para decirle que dejara el partido y que le "buscaría un trabajo en el que no tendría que trabajar por 60.000 euros".

José Luis Ansón, el citado excompañero socialista, está acusado de un presunto delito de prevaricación por suspender provisionalmente de funciones a un secretario comarcal sin tener la potestad para hacerlo. Al ser acusado, no está obligado a decir la verdad.